Tohle se povedlo! NHL sklízí chválu za venkovní klání

Už roky je to událost, která má rozbít stereotyp základní části. Nutno říct, že se to daří. Tradiční venkovní zápasy jsou příjemným zpestřením, které se těší velké oblibě. Nejinak tomu bylo o víkendu, kdy se pod širým nebem střetl Nashville s Tampou Bay.

Všechno se neslo v rytmu country, které je v Nashvillu tak populární. Jak předzápasový program, tak i vystoupení populárního zpěváka Dustina Lynche.

A pak už to vypuklo! Predators proti Lightning na obřím fotbalovém stadionu, který obsadil dav diváků, jenž čítal přes 68 tisíc fanoušků! Byla to sedmá největší návštěva v historii ligy.

„Bylo super vidět fotbalový stadion plný lidí,“ žasl obránce domácích Roman Josi. „Jsme za to vděční, fanoušci stojí vždycky za námi. Bylo to opravdu působivé.“

Predators sice podlehli Lightning 2:3, nicméně město se bavilo až do rána. Vlastně to byl napůl hudební festival. I za to sklidili organizátoři velký úspěch, a to ze všech stran.

„Tohle se lize fakt povedlo,“ uznal trenér vítězů Jon Cooper. „Neskutečná show, wow!“

Show byla i během zápasů. A nemluvíme jen o hráčích, kteří se snažili ze všech sil. Gólovou písničku Nashvillu totiž hrála živá kapela, takže když dostal Tanner Jeannot domácí po osmi minutách do vedení, dostalo to ten pravý náboj.

„Všichni měli velká očekávání, každý se těšil. To, že jsem dal první gól, díky kterému vybouchl stadion nadšením, je o to sladší,“ rozplýval se střelec. „Tohle si budu pamatovat do konce života, to je jasné.“

Zápas pak domácím poněkud zhořkl, Blesky totiž díky zásahům Braydena Pointa, Nikity Kučerova a Stevena Stamkose dokonale otočily zápas. Branka Filipa Forsberga skóre pouze korigovala na 2:3.

„Bylo to skvělé. Všechny nás to bavilo, došla spousta fanoušků, počasí taky vyšlo. Celé to bylo super, až na výsledek,“ smutnil nad prohrou švédský střelec.

Všichni zúčastnění se ale shodli, že se sobotní večer nadmíru povedl.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

