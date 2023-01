Tolvanen v Seattlu září. Možná jsme udělali chybu, připouští Preds

Dost možná to bylo jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí v posledních měsících. Managementu Nashvillu došla trpělivost a Eeli Tolvanena, jehož si Predators vybrali v prvním kole draftu, označili za nechtěného. Situace využil Seattle, který si mne ruce. To v Nashvillu se začínají stydět.

Tolvanenovi se totiž v Seattlu náramně daří. Hraje ve velké pohodě, jeho výkony jsou chválené a přidává i tolik potřebnou produktivitu. Šest zápasů, tři branky, dvě asistence.

Z Nashvillu odcházel ještě před půlkou prosince, do hry se však nedostal dobré tři týdny. Jakmile ale začal hrát, tak zaujal. Nehraje o tolik více než v Nashvillu, o to víc se mu však daří.

Dost možná se tak ukáže, že zbavovat se ho zadarmo a bez jakékoliv protihodnoty se může být označováno jedno z nejhorších rozhodnutí v NHL z poslední doby. Zodpovědnost za to ponese jeden z nejzkušenějších činovníků vůbec, a sice David Poile, generální manažer Predators.

„Dostal dost příležitostí? Měl hrát více? To ukáže jenom čas,“ odpověděl sám sobě v nedávném rozhovoru. „Seattle hraje trochu jinak než my. V podstatě všechny útoky rotují stejně, hrají víceméně stejně času. V hierarchii ofenzivy je tam výše než u nás.“

A pokračoval: „Možná jsme udělali chybu. Jestli tam bude úspěšný, pak to chyba bude a půjde za mnou.“

Na draftu šel Tolvanen v roce 2017 ze třicátého místa, potenciál v něm tedy rozhodně dřímá. Je fakt, že Predators se ho zkoušeli probudit několikrát. Posledním řešením byla farma, kde však díky zákroku Seattlu neskončil. Nabízí se otázka, jestli nebylo naivní si myslet, že po něm nikdo nesáhne.

„Museli jsme udělat rozhodnutí. Jde mu to, dobře pro něj, ale nám to jde taky. Neříkám, že to je díky jeho odchodu, ale protože jsme učinili rozhodnutí jít jiným směrem s jiným typem hráčů,“ vysvětloval Poile.

Predators od Nového roku neprohráli, vyhráli čtyři utkání. Díky těmto úspěchům se dostali na dostřel play off.

