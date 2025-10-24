Tomášek se dočkal! První gól v NHL padl i s pořádnou dávkou štěstí

24. října 10:00David Zlomek
Na tenhle moment čekal roky. David Tomášek, někdejší hvězda evropských soutěží, se konečně dočkal svého prvního gólu v NHL. V páteční noci proti Montrealu napřáhl z dálky a i když jeho střela původně mířila mimo, odrazila se od brusle soupeře přímo do branky. Šťastný odraz, ale zcela zasloužená odměna.
V závěru první třetiny napřáhl z dálky a puk po teči Alexe Newhooka prošel až do branky. Možná kousek náhody, ale zasloužená odměna pro hráče, který si cestu do NHL pořádně vybojoval.
„Nemůžete spoléhat, že vám to tam bude padat každý zápas. Občas to chce i kus štěstí. A tohle byl ten případ,“ komentoval situaci trenér Kris Knoblauch.
Gól srovnal skóre na 1:1 a odstartoval přestřelku, ze které Oilers nakonec vyšli vítězně. Zápas měl všechno, tři obraty, šest domácích gólů a dramatický závěr, který rozsekl Vasilij Podkolzin necelou minutu a půl před koncem.
Tomášek odehrál kolem sedmi minut, část i v přesilovkách. A i když šlo o šťastnou teč, výkonem si řekl o další prostor. V Edmontonu ho trenér nasazuje zatím do čtvrté lajny, ale marodka (mimo hru jsou Zach Hyman, Kasperi Kapanen i Mattias Janmark) mu může otevřít větší roli.
Knoblauch po zápase přiznal, že s útoky hodně experimentuje: „Každý, kdo chce hrát vedle Connora McDavida nebo Leona Draisaitla, musí ukázat, že na to má. Jde o výkon, ne o jméno.“
Tomášek to bere s pokorou. Už v rozhovoru před sezonou řekl, že jeho cílem je „dělat malé věci správně a nepřestat pracovat“. Tentokrát mu právě práce přinesla první odměnu v NHL.
