Tonoucí se stébla chytá? Toronto v krizi bere nechtěného beka zdarma

Troy Stecher vstoupil do situace, kterou by většina hráčů nerada zažila. Sotva byl stažen z listiny volných hráčů vedením stále zoufalejších Toronto Maple Leafs, seděl v letadle směr Chicago, aby se k mužstvu připojil co nejdříve. Do zápasu už zasáhnout nestihl, ale trenéři chtěli, aby byl součástí mužstva alespoň mimo led a aby se v nastupující bouři necítil jako cizí prvek.
Toronto prohrálo pět zápasů v řadě a nálada odpovídá stavu marodky. Stecher popsal setkání s týmem jako příjemný způsob, jak se začít zapojovat, aniž by musel hned první den vstupovat do kabiny. Místo rychlého návratu domů zvolili hráči společnou večeři v Chicagu, což při současném rozpoložení působilo alespoň trochu jako únik z reality.
Jenže právě realita Leafs je v tuto chvíli krutá. Trenér Craig Berube na tréninku zvyšoval hlas víc než obvykle, podle svých slov kvůli nízké energii týmu. A po skončení přípravy oznámil další špatné zprávy: Nicolas Roy je mimo hru s poraněním v horní části těla a Auston Matthews od svého zranění stále nebruslil.
K tomu chybí i oba klíčoví obránci Chris Tanev a Brandon Carlo a brankářská jednička Anthony Stolarz. Zatím bez jasných termínů návratu. Toronto tak samo sebe tlačí ke zdi a Stecher i nově povolaný mladý centr Jacob Quillan mají dodat aspoň minimum čerstvé energie.
Stecher patří do typu hráčů, kteří v NHL přežili díky tvrdohlavosti. Na výšku má sice jen 178 centimetrů, ale odmakal si přes 560 zápasů v základní části a prošel až do finále Stanley Cupu. Říká, že celý život slyšel, že je moc malý a že díky tomu chodí do každé sezony se stejným zápalem.
Odejít z Edmontonu po příchodu mladších obránců vzal s nadhledem. „Takhle to v NHL chodí,“ řekl. „Stejně tak jsem sám kdysi vytlačil starší hráče.“ O Oilers mluví jen v dobrém, ale zároveň přiznává, že jeho vlastní sebevědomí utrpělo, když po výměně v roce 2024 kvůli zdravotním potížím neodehrál jediný zápas v jejich dlouhém tažení play-off.
Teď vidí v Torontu nový start. Leafs oceňují jeho rychlost, první přihrávku i neústupnost. A on sám otevřeně říká, že chce být součástí mužstva, které má potenciál na něco velkého, i když současný stav tomu příliš neodpovídá.
„Mám pořád co dát,“ prohlásil po tréninku. „A věřím, že mám v sobě ještě jednu šanci jít si pro Stanley Cup. Pokud to má začít právě tady, jsem připraven.“
