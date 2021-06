TOP 10 gólmanů pro draft NHL. Figuruje mezi nimi i Čech

Že se letošní draft NHL bude konat 23. a 24. července, to už víme. Že to znovu bude jen přes videohovor, to už taky víme. Ale na které mladíky se dostane a v jakém pořadí, o tom zatím můžeme jenom čile spekulovat.

Draftová loterie minulý týden rozhodla o tom, že jako první budou vybírat Buffalo Sabres, po nich nováček Seattle Kraken a následně Anaheim Ducks. Web nhl.com při této příležitosti připravil i žebříčky nejlepších deseti hráčů na jednotlivých postech, kteří by měli přijít na řadu.

Jako základ mu posloužil poslední odhad Oddělení centrálního skautingu NHL.

Tradičně velmi nevyzpytatelné výhledy přináší brankářský post. Obecně se však očekává, že podruhé v řadě by měl být nejvýše draftovaným gólmanem mladík z Evropy...

1. Jesper Wallstedt (Švédsko; Lulea)

...ale po Rusovi Jaroslavu Askarovovi tentokrát jeho švédský protějšek. Wallstedt může zcela reálně napodobit jeho jedenáctou příčku, na draft jde posílen úvodní sezonou ve švédské nejvyšší soutěži, kde za Luleå odchytal úchvatnou porci 22 zápasů v základní části (90,8 %) a dvou v play off (87,1 %).

Objevil se i na juniorském šampionátu, z osmnáctek má ve sbírce zlato a bronz a z Hlinka Gretzky Cupu stříbro a bronz. To už je nějaká porce!

„Jesper má excelentní potenciál s velmi dobrou šancí stát se kvalitní jedničkou týmu NHL. V brance působí jako dospělý gólman, skvěle využívá svých fyzických parametrů,“ říká o něm Al Jensen z Oddělení centrálního skautingu.

2. Sebastian Cossa (Kanada; Edmonton, WHL)

O očekávané dvojce jste zatím dost možná vůbec neslyšeli. Cossa se totiž objevil pouze na turnaji World U17 Hockey Challenge, jiné mezinárodní zkušenosti nemá. Mluví za něj „jen“ čísla z Western Hockey League – podle nich byl letos nejlepším gólmanem soutěže (94,1 % zákroků a 1,57 gólu na zápas).

Brankáře, který z devatenácti zápasů prohrál jeden jediný, ve svém týmu prostě chcete. Se 197 centimetry a 96 kilogramy se řadí k největším obrům letošního ročníku.

3. Benjamin Gaudreau (Kanada; Sarnia, OHL)

Sarnia na sebe nedávno upozornila tím, že draftovala šestnáctiletou brankářku. Jestli si v OHL někdy skutečně zachytá, to je ve hvězdách, ale letos si bohužel soutěž nezachytal ani Gaudreau. Vůbec se totiž nerozjela.

Skauti o něm nicméně věděli, a co potřebovali, to si doplnili během šampionátu osmnáctek. Javorové listy vyhrály zlato i díky Gaudreauovi. V pěti zápasech pochytal 91,9 procenta střel, v obou sledovaných metrikách byl první a nakonec získal i trofej pro nejlepšího gólmana turnaje.

4. Alexej Kolosov (Bělorusko; Dinamo Minsk, KHL)

Běloruský gólman v úvodních kolech draftu? Úplně přirozeně to nezní, ale skutečnost může být taková. Kolosov už potěšil v devíti startech v Kontinentální lize (91,1 %) a pak si poradil s tlakem na mistrovství světa dospělých, za slabým běloruským mužstvem vypadal výborně. I když tlakem... Kdyby se hrálo v Bělorusku, teprve by se mohl předvést.

5. Tristan Lennox (Kanada; Saginaw, OHL)

Tři zástupci v nejlepší pětici, to by udělalo kanadským trenérům brankářů velkou radost. Lennox bohužel hrubě odnesl situaci kolem covidu a v uplynulé sezoně neodchytal ani jeden ostrý zápas; zúčastnil se alespoň dlouhého repre kempu před MS dvacítek. Pamatovat si ho můžete z posledního Hlinka Gretzky Cupu, kdy se před finále zranil, a i to pomohlo Rusům ke zlatým medailím.

6. Patrik Hamrla (Česko; Karlovy Vary)

Česká brankářská škola má zvuk, ze zámoří ale možná trochu překvapivě znějí největší chvály na Patrika Hamrlu. Zlínský odchovanec loni přestoupil do Karlových Varů, kde nastoupil k šesti extraligovým duelům, a po třech přidal v Sokolově a Kadani. Na mistrovství světa osmnáctek byl až českou trojkou a vyčkával na tribuně.

„Přiznám se, že jsem vůbec nečekal, že bych mohl být tak nahoře,“ okomentoval Hamrla aktuální predikce pro karlovarský web. „Tím, že jsem na mistrovství světa neodchytal jediný zápas, tak mě v podstatě nikdo neviděl na americkém kluzišti. Bylo to pro mě překvapením. Jsem za to obrovsky rád a snad to vyjde i ve velkém draftu,“ naťukl i v reakci na to, že nedávno prošel draftem USHL.

Až o něco dál v posledním odhadu figuruje „vychytanější“ Tomáš Suchánek, druhou šanci vyhlíží Nick Malík a čekat budou také Pavel Čajan nebo Oliver Šatný.

7. Aku Koskenvuo (Finsko; IFK Helsinky)

Další účastník šampionátu v Texasu, tentokrát už aktivní – Koskenvuo byl jasnou finskou jedničkou, nicméně v šesti utkáních statisticky nezazářil (87,4; 4,21). Na rozdíl od všech jmenovaných Evropanů dosud nechytal dospělý hokej. Ani nechce: Příští rok totiž plánuje nastoupit na Harvard, takže profesionální angažmá pro něj do té doby nepřipadá v úvahu.

8. Olivier Adam (Kanada; Blainville-Boisbriand, QMJHL)

V pořadí následují zámořští gólmani bez mezinárodních zkušeností. Adam letos chytal jako jednička v Blainville-Boisbriand s úspěšností 89,8 procenta, v devatenácti letech vyhlíží draft už podruhé.

9. Emerik Despatie (Kanada; Gatineau, QMJHL)

Další Kanaďan už v quebecké lize vystřídal dva týmy, loni přestoupil od Remparts k Olympiques. Musel však skousnout roli dvojky a do brány se podíval jen v osmi případech.

10. Joe Vrbetic (Kanada; North Bay, OHL)

A na konci desítky ještě jedna kanadská vlaječka. Vrbetic stejně jako Cossa měří bez tří centimetrů dva metry, před třemi lety se objevil na World U17 Hockey Challenge. Letos měl v ontarijské lize smolíka, předtím se statečně obouchával za North Bay coby nejhorším týmem celé soutěže.

TOP 10 brankářů draftu 2020

Celkem bylo draftováno 20 brankářů, 61 obránců a 135 útočníků.

1. kolo, 11. celkově: Jaroslav Askarov (Rusko) – Nashville Predators

2. kolo, 46. celkově: Drew Commesso (USA) – Chicago Blackhawks

2. kolo, 52. celkově: Joel Blomqvist (Finsko) – Pittsburgh Penguins

3. kolo, 71. celkově: Leevi Meriläinen (Finsko) – Ottawa Senators

3. kolo, 77. celkově: Calle Clang (Švédsko) – Pittsburgh Penguins

3. kolo, 84. celkově: Nico Daws (Kanada) – New Jersey Devils

4. kolo, 96. celkově: Daniil Čečelev (Rusko) – Calgary Flames

4. kolo, 103. celkově: Dylan Garand (Kanada) – New York Rangers

4. kolo, 106. celkově: Artur Achťamov (Rusko) – Toronto Maple Leafs

4. kolo, 107. celkově: Jan Bednář (Česko) – Detroit Red Wings

...

5. kolo, 136. celkově: Jakub Dobeš (Česko) – Montreal Canadiens

