TOP 10 hvězd letošního draftu

Na začátku tohoto týdne skončila další sezóna nejslavnější hokejové ligy NHL. Pro všechny fanoušky začíná méně záživnější období roku, i když přece jen tady je jedna našlapaná a velmi zajímává akce. Příští čtvrtek totiž budeme svědky vstupního draftu do kanadsko-americké soutěže. Letos navíc se zástupci z Čech a Slovenska, kteří mohou aspirovat na ty nejlepší příčky. Pojďme si tedy sestavit pomyslný žebříček deseti nejžhavějších jmen.

1. Shane Wright (Ú, Kanada)



Forvard působící v Ontario Hockey League, kde obléká dres Kingstonu, má všechny předpoklady pro to, aby se stal špičkovým hráčem té nejvyšší úrovně. V kanadském bodování posledních let lze jeho výsledek řadit k vysokému nadprůměru. Podobně na tom byl i Connor McDavid, dnes už hvězda Edmontonu Oilers. Dařilo se mu i na mezinárodních turnajích. Mistrovství světa IIHF do 18 let bylo pro něj průlomovým. V pěti utkáních zapsal devět branek a pět asistencí. Dost pravděpodobně se představí i na šampionátu dvacítek. Zde mimo jiné prověří i české obránce. V pozici jedničky má jednu velkou výhodu, jelikož v loterii bude startovat Montreal Canadiens. Ten by logicky mohl upřednostnit hráče ze zámoří.



2. Juraj Slafkovský (Ú, Slovensko)



Rodák z Košic zřejmě neřeší, jak se celkově umístí. Aktuálně má kontrakt ve Finsku, konkrétně v TPS Turku. Ve skandinávském mančaftu si ale jeho příjmení pravděpodobně zapamatují až později. Zdaleka nenaplnil očekávaný potenciál, protože občas nastupoval i v juniorské kategorii. Ve slovenském nároďáku to ovšem byla jiná pohádka. Cena pro nejlepšího hráče i střelce ze ZOH v Pekingu mluví za vše. V dobrých výkonech pokračoval i na seniorském MS a kdyby měl trochu více štěstí ve čtvrtfinálovém klání proti domácímu výběru, možná by se stal ještě známějším. (Pozn. Ve 49. minutě nastřelil z pravého kruhu Slafkovský tyč.) Ještě když nebyl plnoletý, tak se představil v barvách hradeckého Mounfieldu či rakouského Salcburku, kde úspěšně absolvoval tamní akademii.

3. Logan Cooley (Ú, USA)

První umístěný Američan a hned jméno k zapamatování. Je sice malého vzrůstu, což mu ale nebrání v tom, aby nastupoval jako střední útočník. Do podvědomí manažerů a agentů se dostal hlavně díky vývojovému programu Spojených států. Ze statistického znázornění totiž vyplynulo, že patří ke špičce při tvoření útočných akcí. Letos se navíc v počtu asistencí dokázal vyrovnat špičce ve své soutěži. Při lehkém výpočtu vychází jako jeho nové působiště New Jersey Devils, ovšem za jednoho určitého předpokladu. Shane Wright musí spadnout do rukou Montrealu Canadiens.

4. Šimon Nemec (O, Slovensko)

Bek působící ve slovenské extralize prožívá snový ročník. Dařilo se mu na klubové úrovni a formu chytil i v reprezentaci. Zúčastnil se juniorského i seniorského mistrovství, do sbírky přidal i olympijské hry. Z Číny si dokonce odvezl bronzovou medaili. Má přednosti zcela jistě ve hře do útoku, z čehož dokáže adekvátně těžit. Překvapuje i vyhraností a sebevědomím s pukem na holi. Zdá se tedy být extrémně zajímavý pro mnoho mužstev. Nebojí se ani odvážných tvrzení. Před týdnem světu vzkázal, že je ve všech ohledech lepší, než jeho rival David Jiříček a cena pro nejlepšího obránce roku by měla připadnout jemu. Uvidíme, jestli se mu tyto věty ve čtvrtek nevymstí.

5. David Jiříček (O, Česká republika)



Příznivci českého hokeje si nad tímto talentem určitě mnou ruce. Oproti mnoha jiným spadá ještě do ročníku 2003, protože je narozen v listopadu. Doposud nastupoval za plzeňskou Škodovku, kde předváděl nadstandartní výkony vzhledem ke svému věku. I když se zdá, že všechno šlo jako po másle, nebylo tomu tak. V úvodním utkání MS juniorů proti Kanadě se zranil v oblasti kolene a následovala operace. Tímto incidentem defacto přišel o zimní část sezóny, a proto i svým způsobem klesly jeho šance pro draft. Západočech se ovšem nedal a vrací se zpět do formy. Představil se i v národním mužstvu a výkony nabírají vzestupnou tendenci. V nejlepší desítce by snad neměl chybět.

6. Marco Kasper (Ú, Rakousko)



Když už se v Rakousku urodil velký talent, tak rychle shořel. Naši jihozápadní sousedé nevychovali mnoho kvalitních hráčů. Teď ale přišel někdo, kdo by to opět mohl změnit. Osmnáctiletý ostrostřelec předběhl dobu hned v několika ohledech. Stal se už mistrem Champions Hockey League a svým uměním potrápil nejednoho kvalitního obránce. Na šampionátu v Tampere se například dostal do potyčky s Oliverem Ekmanem-Larssonem. Borcem, jenž má na svém kontě 873 zápasů v NHL. Má našlápnuto na fantastickou kariéru, ovšem stále se musí zlepšovat.



7. Joakim Kemell (Ú, Finsko)

Unikátní finský kandidát pro velký hokej, který se zrodil v Jyväskyle. Disponuje rychlostí a chytrostí. Za JYP nastřádal ve čtyřiceti kláních třiadvacet bodů za patnáct branek a osm přihrávek. Trochu se spekuluje nad tím, komu reálně může padnout do oka. Dle zákulisních informací by si mohl plácnout s Philadelphií, která ale uvažuje i o výběru mezi dvojicí Jiříček-Nemec.

8. Matthew Savoie (Ú, Kanada)

Jeden z úplně nejrychlejších. Ano, i tak se přezdívá Kanaďanovi, který docela překvapivě nastupuje na pozici centra, ač využití by mohl mít i na křídle. Ve WHL dovedl tým Winnipeg Ice k tomu, aby se stal jedním z nejlepších v zemi. Odborníci ho často srovnávají s Marcem Rossim či Alexem DeBrincatem, čímž nejsou daleko od pravdy. Všichni tři těží ze skvělého energického fondu. Dostane se Savoie na podobnou úroveň jako tito dva? Záležet už bude na tom, do jaké organizace se zapíše.

9. Cutter Gauthier (Ú, USA)

Vysoký centr se může pyšnit neuvěřitelným čichem na střílení klíčových gólů. Nastupuje sice v univerzitní lize NCAA, kterou ale prošlo i mnoho známých jmen, například Quinn Hughes nebo jeho bratr Jake. Existují skauti tvrdící, že právě tento vysokoškolský student by mohl do NHL naskočit velmi brzy, ovšem čeká ho ještě hodně práce. Rozhodně nebude překvapením, pokud se umístí vysoko, ač se často musí měřit s velkou konkurencí.

10. Conor Geekie (Ú, Kanada)



Jeho starší bratr už řádí za Seattle, on ale stále čeká. Přesto jeho šance může přijít už v následujícím ročníku slavné ligy. Měří 193 cm, proto je jako útočník velmi platný v osobních soubojích, což celky dokáží ocenit. V mládežnických soutěžích na tom nebyl špatně i s kolonkou kanadských bodů, které se od něj ovšem neočekávají. V budoucnu by se mohl stát lídrem. Podle jeho spoluhráčů z minulosti má silné slovo. Pokud se tento obr rychle adaptuje do týmu, určitě o něm uslyšíme.

Autor: Adam Sedlák

