TOP 10 hvězd na MSJ. Nechybí ani český lídr

Jednoznačným favoritem blížícího se juniorského šampionátu je domácí Kanada. Ostatně, v našem žebříčku největších hvězd turnaje má hned pět zástupců. Ale pozor i na Američany v čele s Loganem Cooleym.

Luke HUGHES (O, 19 let, USA)

Nejmladší z bratrů Hughesových nechce na nic spěchat a dva roky po draftu (kde z něj Devils udělali čtyřku) se stále zdokonaluje v univerzitní NCAA. V květnu na sebe upozornil na mistrovství světa ve Finsku, kde jednou skóroval a přidal tři asistence.

Šimon NEMEC (O, 18 let, Slovensko)

Vznikají v NHL zárodky nové dynastie? New Jersey je v popředí konference už teď, brzy ho navíc čeká defenzivní upgrade v podobě výše zmíněného Hughese, ruského čahouna Šakira Muchamadulina a právě Šimona Nemce. Tomu na předsezonním kempu trenér Lindy Ruff vyčítal až příliš konstruktivní herní pojetí a doporučoval mu o něco zjednodušit hru. Slovenský nároďák ale napříč kategoriemi nechává hráčům maximální volnost, Nemec tak může dát naplno průchod svým ofenzivním choutkám. A že jsou mimořádné! Vždyť loni v domácí extralize získal neskutečných 43 bodů v 58 zápasech.

SIMON NEMEC KEEP THE PUCK ???? pic.twitter.com/b7dDqRZwY3 — Utica Comets (@UticaComets) October 29, 2022

Brandt CLARKE (O, 19 let, Kanada)

Když v roce 2020 zastavila pandemie koronaviru soutěže v zámoří, Clarke si sbalil kufry a šel hrát slovenskou extraligu. Pro Nové Zámky šlo o obrovskou událost, Clarke byl v tu dobu totiž v širším okruhu adeptů na jedničku draftu. Na řadu nakonec přišel jako osmý. Už letos nakoukl do sestavy Los Angeles – v NHL zapsal devět startů (0+2).

David JIŘÍČEK (O, 19 let, Česko)

Jiříček je na svůj věkem mimořádně vyspělým hokejistou: ať fyzicky, tak mentálně. Columbus už dal dokonce Jiříčkovi šanci ve dvou zápasech NHL. Debut v lize za sebou přitom mají pouze dva další hokejisté z letošního draftu: Juraj Slafkovský a Shane Wright.

Shane WRIGHT (Ú, 18 let, Kanada)

Jeho kariéra sotva začala a už se musel vypořádat se spoustou překážek. V sezoně 2020/2021 neodehrál kvůli covidu na klubové scéně ani jeden zápas. Letos v létě pak musel skousnout pád na draftu: byl očekávanou jedničkou, v den D se ale propadl na 4. místo. Ruchové mikrofony zachytily, že ho hodně zabolelo, když šel před ním jiný centr Logan Cooley. No a teď se zase Wright musí vypořádávat s pro mnoha nepochopitelnou strategií Seattlu, který ho nechává vysedávat na tribuně. Start na MSJ pro něj může být únikem od těchto starostí – motivaci bude mít snad největší ze všech.

Connor BEDARD (Ú, 17 let, Kanada)

Brzy vtrhne do NHL další Connor. A očekává se od něj podobná produktivita jako od McDavida. O pozici příští jedničky draftu už nepřijde, na čele ho uvádějí všechny žebříčky (a to už spoustu let zpátky). V juniorské WHL ční vysoko nade všemi: v dosavadních 28 zápasech získal už 64 bodů!

Logan COOLEY (Ú, 18 let, USA)

V jeho podání není hokej sportem, ale uměním. Půjde o nejzábavnějšího hráče na šampionátu: nedivte se, pokud dá gól fintou à la Granlund. Nedivte se, pokud vystřihne kličku z dílny Pavla Dacjuka. A nedivte se, pokud ze zdánlivě nemožné pozice vyšle spoluhráči přihrávku do prázdné brány.

Dylan GUENTHER (Ú, 19 let, Kanada)

Guenther je jediným účastníkem MSJ, který už pravidelně nastupuje v NHL – v Arizoně dosud zapsal 21 startů a získal devět bodů. Největší přednost? Střela. I proto je spolufavoritem na nejlepšího kanonýra turnaje.

Adam FANTILLI (Ú, 18 let, Kanada)

Ve většině draftů by hokejista Fantilliho kvalit šel na řadu jako první. Nabízí se třeba srovnání s Jackem Eichelem, který se v roce 2015 musel spokojit s pozicí dvojky za Connorem McDavidem. Také Fantilli se (pravděpodobně) bude muset sklonit před jiným Connorem, i on ale může být v budoucnu superhvězdou NHL. V NCAA udivuje mimořádnou produktivitou – je v první trojce jejího bodování.

Fabian LYSELL (Ú, 19 let, Švédsko)

Už na posledním MSJ byl nejproduktivnějším švédským forvardem. Rychlonohý Lysell navíc od léta nabral další zkušenosti, pravidelně totiž nastupuje v AHL. A vede si skvěle – na farmě Bostonu sbírá skoro bod na zápas.

