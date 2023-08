TOP 4 trejdů, které by teoreticky mohly nastat. V hlavní roli Toronto, Boston či Rangers

Srpen je tradičně okurkovou sezonou. I proto je čas na trochu fantazie. Portál The Score přinesl v posledních dnech článek, ve kterém nabízí výměny, jež by mohly teoreticky nastat. My jsme vybrali čtyři z nich!

OBŘÍ VÝMĚNA MEZI TORONTEM A RANGERS

Do Rangers: William Nylander (nová smlouva na 7x 9,5 milionů dolarů), Timothy Liljegren, Calle Jarnkrok, Pontus Holmberg

Do Maple Leafs: Filip Chytil, Kaapo Kakko, Braden Schneider, Barclay Goodrow (20 % platu ponecháno)

Poslední zprávy naznačují, že mezi Leafs a Nylanderem je v diskusích o prodloužení smlouvy značná mezera. Pokud jednání zcela ztroskotají, pro Leafs by mohlo být lepší Nylandera, který se v roce 2024 může stát neomezeně volným hráčem, vyměnit. Nylander může být otevřenější prodloužení smlouvy s Rangers – jedním z bývalých týmů svého otce.

Nylander je bezpochyby nejlepším hráčem výměny, ale Chytil, kterému je teprve 23 let a má smlouvu na čtyři roky s ročním příjmem 4,44 milionu dolarů, by umožnil Johnu Tavaresovi přesunout se na křídlo, kam se v této fázi kariéry pravděpodobně hodí nejlépe. Kakkova kariéra se rozjížděla pomalu, ale dvojka draftu 2019 má za sebou svůj nejlepší rok a stále má kam růst. Schneider navíc přináší mnohem větší potenciál pro první čtyřku než Liljegren a mohl by být dlouhodobým partnerem Morgana Riellyho.

FAKSA V CENTRU DĚNÍ

Do Stars: Noah Hanifin (nová smlouva na 5x7,5 milionů dolarů)

Do Flames: Radek Faksa, Mavrik Bourque, výběr v prvním kole draftu 2024

Hanifin má před sebou poslední rok smlouvy a údajně nemá zájem o prodloužení.

Stars jsou oprávněným uchazečem o pohár. Jestli však mají v něčem rezervy, je to obrana – především první dvě dvojice. Hanifin sice zatím nesplnil to, co se o něm říkalo jako o pětce draftu, ale pořád je dobrý. Je velký a pohyblivý a ve svých 26 letech ještě neskončil svůj vývoj.

Flames by dostali férovou protihodnotu. Bourque byl vybrán v prvním kole draftu 2020, zatímco Faksa, 29letý centr, má smlouvu na další dva roky na 3,25 milionu dolarů ročně a je jedním z nejlepších čistě defenzivních centrů. Stars mají i levnější interní možnosti, jak Faksu nahradit, včetně třeba Ty Dellandreay – centra, který dosud hrál převážně na křídle.

KRAKEN ZÍSKÁ TOP CENTRA

Do Kraken: Mark Scheifele, Jansen Harkins

Do Jets: Alexander Wennberg, Kole Lind, Ryan Winterton, výběr v prvním a čtvrtém kole draftu 2024

Scheifele je v posledním roce své smlouvy a jádro Jets v současné podobě není dost dobré na to, aby se ucházelo o pohár. Klub už vyměnil Pierra-Luca Duboise a nechal odejít Blakea Wheelera, takže by bylo vhodné se se Scheifelem rozloučit.

Jak se ukázalo při výměně Duboise, která přinesla balíček zahrnující Alexe Iafalla, Gabe Vilardiho a Rasmuse Kupariho, Jets chtějí získat mladé hráče z NHL, ne jen draftové volby. Wennberg je oproti Scheifelemu zjevně horším hráčem, ale jedná se o spolehlivého borce. Čtyřiadvacetiletý Lind je připraven bojovat o místo v NHL.

Kraken mají širokou skupinu útočníků, ale potřebovali by opravdovou jedničku vepředu. Scheifele, který má za sebou 42gólovou sezonu, je přesně tím typem. Seattle má také dostatečnou flexibilitu, aby mohl Scheifelemu nabídnout velkorysé prodloužení smlouvy.

BRUINS NAJDOU NÁHRADU ZA BERGERONA

Do Bruins: Logan Couture (33 % platu ponecháno San Jose)

Do Sharks: Derek Forbort, Trent Frederic, Matthew Poitras, výběr v prvním kole draftu 2024

Žraloci prodali Timo Meiera i Erika Karlssona. Couture by v tomto případě byl pánem svého osudu, protože má ve smlouvě komplikovanou klauzuli, ale těžko si představit, že by odmítl přesun k úřadujícím vítězům Prezidentské trofeje ve prospěch setrvání při přestavbě v San Jose, navzdory jeho nedávným komentářům.

Pro Bruins neexistuje žádná "náhrada" za vysloužilého Patrice Bergerona, ale potřeba centra je zřejmá a Couture by byl dobrou posilou. Je to obousměrný centr s vynikajícími vůdčími schopnostmi, má za sebou druhý nejvyšší bodový zisk v kariéře (67). Díky zařazení Forborta a Frederica je dohoda výhodná i z hlediska platového stropu.

Nicméně Bruins se možná nebudou chtít vzdát hned několika aktiv za 34letého centra, který má smlouvu na další čtyři sezony – ani za sníženou cenu. Možná se také nebudou chtít zbavit svého výběru v prvním kole draftu.

San Jose mezitím nemusí být příliš nadšené z protihodnoty, přestože Poitras má za sebou působivý ročník v OHL.

