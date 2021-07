TOP 5 možných krádeží draftu. Kteří talenti propadli do druhého kola?

Nejen Stanislav Svozil. Na svůj budoucí klub v NHL čeká i několik dalších velkých talentů, jejichž jména v prvním kole překvapivě nezazněla. Kdo je stále volný?

Aatu Räty (C, Finsko)

Zhruba před dvěma lety se o něm mluvilo jako o favoritovi na jedničku draftu. Jenže jeho kariéra se v poslední době nevyvíjí tak rychle, jak se očekávalo. Vůbec se třeba nevešel do finské nominace na juniorské mistrovství světa a mezi muži zatím není produktivní. Ale... Že se propadne až do druhého kola draftu, to se opravdu nečekalo – pro jakýkoliv tým tedy může být velkou krádeží.

Nikita Čibrikov (LW, Rusko)

Byly žebříčky, v nichž se objevoval už na jedenáctém místě. Nakonec si ale musí počkat až na sobotní večer. Čibrikov hrál letos za Petrohrad v KHL a na mistrovství světa do osmnácti let se blýskl třinácti body v sedmi utkáních. Kromě toho oblékl dres sborné v rámci Euro Hockey Tour. Komu připadne na draftu?

Francesco Pinelli (C, Kanada)

Konkurence na letošním draftu opravdu nebyla malá. Na svůj budoucí klub stále čeká třeba Francesco Pinelli, jenž má přitom za sebou vydařený šampionát osmnáctek (jedenáct bodů v sedmi utkáních). Je to skvělý tvůrce hry, centr – týmům má tedy co nabídnout.

Sasha Pastujov (LW, USA)

Pastujov byl jasně nejproduktivnějším hráčem letošního development výběru americké osmnáctky. Svoje kvality navíc prokázal i na mezinárodní scéně. Přesto se propadl až do druhého kola... V něm bude nejprve volit Buffalo, potom Anaheim, Seattle, Vegas a Arizona.

Samu Tuomaala (RW, Finsko)

V prvním kole draftu nezazněla jména nejen Čechů, ale také Švýcarů, Němců, Slováků nebo Finů. Samu Tuomaala si přitom mohl dělat naděje, například známý novinář Craig Button ho ve svém žebříčku uvedl už na devatenáctém místě. Tuomaala si udělal dobré jméno především na MS U18, kde skončil na pátém místě turnajového bodování.

