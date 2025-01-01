NHL.cz na Facebooku

Toronto bez své hvězdné dvojice. Matthews: Musíme jít dál!

21. srpna 12:00

David Zlomek

Toronto Maple Leafs vstupují do nové éry. Po devíti letech skončilo v klubu partnerství Austona Matthewse a Mitche Marnera – dvojice, která patřila k nejproduktivnějším v celé NHL. Marner byl v létě poslán do Vegas Golden Knights v rámci sign-and-trade výměny, která mu zajistila osmiletý kontrakt na 96 milionů dolarů. A právě Matthews nyní poprvé veřejně promluvil o odchodu svého dlouholetého spoluhráče.

„Samozřejmě nám bude chybět. Byl to skvělý kamarád i parťák na ledě,“ řekl Matthews při charitativní akci v Torontu. „Tohle je ta těžká část byznysu, ale přeju mu jen to nejlepší. My se musíme posunout dál.“

Rozpad slavné dvojice zanechává v sestavě Leafs obrovskou díru. Marner měl za sebou sezonu s 102 body, což bylo jeho kariérní maximum. Spolu s Matthewsem tvořil elitní tandem, který dlouhodobě táhl ofenzivu Toronta. Přesto na ně oba dopadaly těžké kritiky, za devět let dokázali vyhrát jen dvě play-off série, což se v hokejově posedlém městě stalo symbolem nevyužitého potenciálu.

Pro samotného Matthewse byl uplynulý ročník také utrpením. Nastřílel sice 33 gólů, ale šlo o jeho nejnižší bilanci od vstupu do ligy. K tomu vynechal 15 zápasů a nakonec přiznal, že celou sezonu bojoval s blíže nespecifikovaným zdravotním problémem. Nyní ale tvrdí, že je plně fit: na otázku novinářů odpověděl stručně a jasně: „Dobře.“

Toronto mezitím výrazně obměnilo kádr. Do týmu přišel z Vegas forvard Nicholas Roy, z Vancouveru Dakota Joshua a z Arizony Matias Maccelli. Obranu posílil Henry Thrun, který dorazil ze San Jose výměnou za Ryana Reavese. V rámci trhu pak klub podepsal několik hráčů do spodních formací – Travise Boyda, Benoita-Oliviera Groulxe, Vinniho Lettieriho či Michaela Pezzettu. Významným krokem je i šestiletá smlouva pro mladíka Matthewa Kniese v hodnotě 46,5 milionu dolarů.

Matthews ale navzdory všem změnám věří v sílu týmu.  „Je zřejmé, že došlo k mnoha změnám, ale jsem nadšený z hráčů, které jsme přivedli. Vím, že máme skvělý tým a skvělou partu kluků. Těším se tedy na začátek. Kluci budou muset udělat pár kroků dopředu, ale to je dobrý problém, který mít,“ řekl.

