Toronto by rádo zahájilo úklid. Järnkrok a Kämpf mají být na odstřel, trh ale mlčí

Toronto Maple Leafs provedli během léta několik výrazných posunů, ale generální manažer Brad Treliving stále nemá hotovo. Tentokrát se zaměřil na úklid v šířce sestavy. Na odpis jsou především útočníci Calle Järnkrok a David Kämpf, kteří jsou podle všeho aktivně nabízeni ostatním týmům. Zatím ale bez výsledku.

„Trh zatím nebyl moc živý,“ napsal renomovaný insider David Pagnotta. „Ale Leafs je stále nabízejí.“ Podle něj je hlavním důvodem plánované úspory pod platovým stropem a snaha vytvořit prostor pro případné další posily po odchodu Mitche Marnera.

Järnkrok má za sebou těžké období. V uplynulé sezoně odehrál kvůli následkům operace třísel jen 19 zápasů a zaznamenal pouhý jeden gól a sedm bodů. V posledních dvou letech odehrál jen 43 % možných utkání. A i když má „jen“ roční kontrakt s cap hitem 2,1 milionu dolarů, brzdí jeho výměnu i desetitýmová klauzule o zákazu výměny.

Podle Bryana Hayese z TSN se Leafs budou muset smířit s tím, že pokud chtějí Järnkroka nebo Kämpfa skutečně poslat dál, maximem může být čtvrté kolo draftu. „Je to pořád hráč, který může v NHL hrát,“ řekl Hayes. „Ale jestli Dakota Joshua šel za čtvrté kolo, to je asi maximum, co Leafs mohou doufat získat.“

I Pagnotta potvrzuje, že Leafs jsou realisté. „Chtějí se těchto jmen zbavit hlavně kvůli platovému stropu a změně DNA pod Craigem Berubem,“ píše. Treliving se sice snaží, ale odmítá přistoupit na deal za každou cenu.

Zajímavé přitom je, že Leafs i hráč spolu komunikují a snaží se najít řešení. „Järnkrok si zaslouží šanci znovu nastartovat kariéru. A Toronto zase potřebuje prostor na nové tváře,“ shrnuje Pagnotta.

