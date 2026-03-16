Toronto chystalo velký trejd. Ve hře byl Knies, zájem byl o český talent

5. dubna 17:30

Josef Potůček

Základní část NHL se blíží ke konci, ale zákulisí naznačuje, že v Torontu mohla být letos řada věcí jinak. Maple Leafs totiž během trade deadline řešili možné velké výměny – a to hned se dvěma tradičními rivaly.

Podle informací, se kterými přišel insider Darren Dreger, byl jedním z hlavních jmen v jednáních útočník Matthew Knies.

Třiadvacetiletý power forward patří letos k málu pozitiv v jinak nepovedené sezoně Toronta. V 74 zápasech nasbíral 63 bodů a navíc je jedním z mála klíčových hráčů, kteří nemají ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti. 

Zájem ze strany řady týmů byl podle všeho značný. Rivalové chtěli využít slabší sezóny Javorových listů a zjistit, jestli by klub nebyl ochotný sáhnout k radikálnímu kroku. 

Jenže vedení Toronta nastavilo laťku hodně vysoko.

Z dostupných informací vyplývá, že klub byl ochotný o výměně jednat pouze v případě, že by získal špičkový mladý talent. 

A právě tady se dostává ke slovu česká stopa.

Toronto mělo podle všeho zájem o mladého obránce Radima Mrtku, kterého si Buffalo vybralo jako devátého hráče draftu 2025. 

Mrtka je typ moderního beka – měří přes 198 centimetrů, má pravé držení hole a kombinuje fyzickou hru s herním přehledem. Přesně profil, který Maple Leafs dlouhodobě hledají.

Vedle něj se v jednáních objevovalo i jméno Michaela Hage z Montrealu, dalšího vysoce ceněného prospekta. 

Nakonec k žádné výměně nedošlo. Toronto nechtělo pustit Kniese pod cenou a protistrany se nebyly ochotné vzdát svých top talentů. Maple Leafs si tak sice nechali jednoho ze svých klíčových mladých hráčů, ale zároveň ukázali, že jsou ochotni naslouchat nabídkám. 

Celá situace vyslala jasný signál: v Torontu může být v létě pořádně rušno. Jména jako Knies se mohou na trhu objevit znovu. A zájem bude obrovský.

