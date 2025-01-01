NHL.cz na Facebooku

NHL

Toronto dává šanci svému klenotu. Dvacetiletý talent nastoupí rovnou po boku Matthewse

13. října 10:00

David Zlomek

Na tenhle moment čekal dlouho a teď přichází. Easton Cowan, dvacetiletý křídelník a největší talent Toronta, si v pondělí odbude premiéru v NHL. A trenér Craig Berube mu hned při debutu přichystal pořádnou výzvu: Cowan nastoupí na pravém křídle první lajny po boku Austona Matthewse a Matthewa Kniese.

„Cítím se připravený,“ řekl Cowan po tréninku. „Chci si to užít, makat naplno a prostě hrát svůj hokej.“

Berube od mladíka očekává především energii a důraz v útočném pásmu. Matthews a Knies zatím po dvou zápasech stále čekají na gól při hře pět na pět a trenér doufá, že právě Cowanova přímočarost pomůže linii chytit rytmus. „Je silný na puku, dokáže ho udržet v útočném pásmu a napadá s neuvěřitelnou vervou,“ vysvětlil Berube. „Potřebujeme, aby tahle lajna trávila víc času před soupeřovou brankou a on to umí.“

Cowan, který naposledy hrál v přípravě 4. října, se nezdál být nervózní. „Hrál jsem už dost velkých zápasů, finále OHL, Memorial Cup, mistrovství světa juniorů,“ připomněl. „Takže si myslím, že mě to dobře připravilo. Nervy teď necítím.“

Jeho nový spoluhráč Knies, který debutoval ve stejném věku, má jasno: „Nebude to mít jednoduché, ale zapadne rychle. Je neuvěřitelně šikovný, plný energie a bude nám získávat puky zpátky. A hrát vedle Austona mu určitě pomůže.“

Cowan si místo v sestavě vybojoval díky výkonům v juniorském Londonu. V play off OHL nasbíral 39 bodů ve 17 zápasech a dovedl Knights k druhému titulu v řadě, poté ovládl i Memoriál Cup, kde získal cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje.

Přesto většinu kempu strávil ve čtvrté lajně, a přesto ho nyní čeká skok rovnou mezi elitu. „Mám hrát jednoduše, vytvářet prostor pro ostatní a využít svou hlavu,“ říká. „A když máš vedle sebe dva takové hráče, stačí dělat správné věci a šance přijdou.“

Už v neděli po poledním tréninku přiznal, že den do premiéry se mu asi „bude táhnout“. Do Scotiabank Areny dorazí kolem třiceti rodinných příslušníků a přátel z rodného města. „Bude to výjimečné,“ usmívá se. „A nejvíc se těší máma. Ta pro mě obětovala nejvíc.“

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Usain Bolt na bruslích. Connor McDavid se přiblížil čtyřicítce

13. října 11:30

Washingtonu stačil k výhře v Madison Square Garden jeden gól!

13. října 4:45

Dobře namazaný stroj. Šampioni jsou bez opor, ale také bez proher. Jak Florida umlčuje skeptiky

12. října 18:00

Norris utrpěl vážnější zranění. Útočník Sabres vynechá značnou část sezóny

12. října 15:00

nhl.cz doporučuje

Debut veterána! Tomášek na první přesilovce Oilers servíroval puk Draisaitlovi

9. října 11:30

Kulich vyléčil zranění a těší se na čtvrtou sezónu mezi profíky. Co od něj chce Lindy Ruff?

3. října 11:00

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.