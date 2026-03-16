Toronto hledá nového šéfa. V sázce je budoucnost Matthewse i celého klubu

23. dubna 14:15David Zlomek
Hledání nového šéfa hokejových operací v Torontu nabralo na obrátkách a podle insidera Elliotta Friedmana už má klub za sebou osobní pohovory se třemi hlavními kandidáty, kteří do města dorazili začátkem týdne.
Na seznamu se objevili asistent generálního manažera Dallasu Scott White, Ryan Martin z New York Rangers, Evan Gold z Bostonu a bývalý šéf Arizony John Chayka. „Toronto se pravděpodobně nedobere k finálnímu rozhodnutí ještě tento týden,“ uvedl Friedman ve svém podcastu 32 Thoughts.
Původně zvažovaný Mike Gillis se zdá být momentálně na vedlejší koleji, protože vedení klubu znepokojuje přílišný mediální rozruch a spekulace, které se kolem něj v Torontu vytvořily. „Bylo tam tolik úniků a hluku, že dochází k určitému klamání, ve kterém je těžké se teď vyznat,“ vysvětlil Friedman s tím, že plánované další kolo rozhovorů s Gillisem se zatím zřejmě nekonalo.
Tlak na budoucího manažera bude v Torontu enormní, zejména proto, že kapitánovi Austonu Matthewsovi vyprší smlouva už za dvě sezony a klub si po vyhazovu Brada Trelivinga nemůže dovolit další přešlap. Matthewsovy nedávné komentáře o nejisté budoucnosti sice fanoušky zneklidnily, ale experti jako Nick Kypreos v tom nevidí nic překvapivého: „Vzhledem ke kontextu, v jakém se tým teď nachází, není nic z toho, co řekl, šokující.“
Maple Leafs letos poprvé po deseti letech chyběli v play-off a nový lídr musí přijít s jasnou vizí, jak snad nejsledovanější klub hokejového světa vrátit zpět na mapu úspěšných týmů. Zatímco Toronto zužuje výběr, podobné procesy probíhají i ve Vancouveru, kde Jim Rutherford podle Friedmana zvažuje spíše interní povýšení Ryana Johnsona: „Myslím, že kdyby to bylo čistě na Rutherfordovi, tak Johnsona povýší a bylo by hotovo.“ V Torontu je však situace o poznání napjatější a čas na vyřešení klíčových otázek se neúprosně krátí.