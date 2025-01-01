Toronto i rozlučka s Pastou: Zdeno Chára a tečka za rekordní kariérou

30. srpna 3:03Dominik Dubovči
Skromný, obrovsky pracovitý a úspěšný. Tak popisují Zdena Cháru všichni, co měli možnost poznat jej zblízka. Mezi jeho obdivovatele patří i David Pastrňák – rok dopředu slíbil, že dorazí na Chárův rozlučkový zápas v Trenčíně.
Duel s účastí slavných jmen by se měl uskutečnit v druhé polovině srpna 2026. Předloni takovou akci uskutečnil Marián Hossa a byla z toho velmi povedená show, dorazili i Toews, Keith, Lidström nebo Alfredsson.
Za rok by kromě české hokejové superstar mohli dorazit Bergeron, Rask, Krejčí, ale třeba i Marchand… Tou dobou už bude 206 centimetrů vysoký obránce součástí Síně slávy v Torontu. Jeho přijetí totiž nese datum 10. listopadu.
„Bude to velká událost, moc se těším. Je to naprostý vrchol, kterého může hokejista po kariéře dosáhnout,“ prohlásil Zdeno Chára pro Denník Šport. Slovenská legenda zároveň dostala nabídku práce u Boston Bruins.
„Jsme předběžně dohodnuti. Dotahujeme detaily, ale není to ještě přesně specifikované. Jsem odhodlán pomoci tam, kde je třeba. Velmi rád komunikuji s hráči, když s nimi mohu probrat situace a poradit jim. Rovněž mě baví se učit od trenérů, managementu. V minulé sezóně jsem byl dost v zákulisí a je to odlišné od věcí, co vidíte jako hráč. Hokejisti si neuvědomují, kolik je třeba udělat těžkých rozhodnutí, aby klub postupoval a snažil se zlepšovat,“ prohlásil Chára.
S rodinou žije v Americe, ale v Evropě často podstupuje maratony a triatlony. I ve 48 letech má časy srovnatelné s profíky. Před dvěma týdny se zúčastnil závodu Ironman v Hradci Králové a zvládl jej dokončit za necelých pět hodin.
„Nepřekvapuje mě to, že Zdeno dělá podobně náročné disciplíny. Je zvyklý na dřinu a těžkou fyzickou přípravu. Vybral si to nejtěžší a baví ho to. Má to v sobě,“ hodnotí Hossa kamarádovo počínání. Znají se z Trenčína už od žáků.
Co říká sám Chára na svou současnou triatlonovou kariéru? „Baví mě to, našel jsem v tom uspokojení, radost. Mnoho lidí se mě ptá, proč to dělám, že to musí bolet. Všechno bolí a je namáhavé, když to děláme pořádně. Naplňuje mě, že můžu takto dělat tři sporty, spojit je do jednoho a posouvat své výkony.“
A hokej? „Chybí mi, když ho déle nesleduji. Přes sezonu koukám na zápasy pravidelně, zejména na Boston, ale i na Duklu Trenčín a slovenskou extraligu. Nechybí mi však po herní stránce, na hobby tréninky nemám čas. Ani mě to už nenaplňuje," vysvětluje Big Zee.
První kapitán, který přinesl pohár do Bostonu od roku 1972. V bodech obránců za Bruins jsou před ním jen dvě legendy – Ray Bourque a Bobby Orr.
„Neměl to přitom vůbec jednoduché. Neměl možná tolik talentu jako jiní hráči, ale jeho výjimečnost byla, jak si to vydřel a dokázal vytěžit maximum. Je to inspirující příběh velkého hokejisty, o kterém bude mluvit ještě velmi dlouho. Vždyť na začátku se říkalo, že ani nebude hrát hokej, posílali ho na basketbal. Odešel do Ameriky a všechno si vydřel. Všechno překonal a stal se jedním z nejlepších obránců v novém tisíciletí. Jeho kariéra je ideálním scénářem pro film,“ dodal Hossa k dlouholetému parťákovi z rodného města.
Na srazech nároďáků nebo během společných časů v Ottawě si s ním přitom také užil své. I jako protihráč Chára nedělal rozdíly… „Kluci se i někdy snažili s ním promluvit den dopředu, či později na ledě, ale nezajímalo ho to. Na večeři byl přátelský, ale když přišel zápas, neznal kamaráda. Byl nekompromisní. Proto měl stejně úspěšnou kariéru. I mně jako kamarádovi nic neodpustil. Byl čistý profík.“
Spolu s play off odehrál v NHL Chára 1880 zápasů v NHL, více než jakýkoliv jiný obránce. Dohromady 25 let mezi elitou. „Je to neuvěřitelné číslo. Podobnou dlouhověkost, odolnost a chtění má v sobě málokdo. Jeho rekord ještě dlouho žádný obránce nepřekoná,“ vyzdivhuje Hossa pro Denník Šport (od novináře Tomáše Prokopa pochází veškeré citace z tohoto článku).
Přitom na začátku kariéry Chára čelil posměškům, posílali ho na basketbal, na svou míru ani nemohl sehnat odpovídající brusle nebo hokejky. Do Sparty Praha vzal ale vysokého beka agent Jaromír Henyš. Na podzim 1995 pak v juniorce Sparty koučoval Cháru Pavel Hynek.
„Sice trénoval s áčkem, ale tam nedostal šanci. Už tehdy měl příkladný přístup. Dopoledne trénoval s áčkem, pak šel do posilovny a odpoledne trénoval s námi,“ vzpomínal současný GM Litvínova.
Chára bydlel na ubytovně, jezdil Škodou 120 a snídal prý klidně deset rohlíků… „Když debutoval za juniorku, hned měl tři vyloučení. Jak byl velký, měl sice ruce u těla, ale rozhodčí mu pískali loket, protože hráč do něj narazil.“
„Karel Pavlík ale dělal jako jeden z prvních Čechů skauta pro Islanders, protože uměl výborně anglicky. Natočil tehdy Cháru na kameru a poslal do Ameriky pásku, že tady je dvoumetrový chlapec ze Slovenska, který umí bruslit a hýbat se na ledě.“
A tak začala na draftu 1996 cesta za neskutečnou kariérou.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.