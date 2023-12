Toronto je nejhodnotnějším hokejovým týmem. Na dně zůstává Arizona

Tradiční žebříček magazínu Forbes nepřináší žádné překvapení. Na nejvrchnějších pozicích se drží Toronto s New York Rangers, zatímco na dně se krčí Arizona s Buffalem. Forbes také hlásí, že se týmy již vzpamatovaly z koronavirové pandemie.

Průměrná hodnota týmu NHL je nyní 1,33 miliardy dolarů, což je o 29 % více než před rokem.

Nejhodnotnějším týmem ligy je Toronto Maple Leafs s hodnotou 2,8 miliardy dolarů. Leafs vlastní společnost Maple Leaf Sports & Entertainment, která vlastní také Scotiabank Arenu.

Maple Leafs sesadili z trůnu New York Rangers, kteří byli na prvním místě osm let za sebou. Hodnota Rangers vzrostla o 20 % na 2,65 miliardy dolarů a o svou arénu se dělí také s týmem NBA, New York Knicks. Majitelé Blueshirts se však o část příjmů z Madison Square Garden dělí se společností MSG Entertainment.

Pětici nejhodnotnějších klubů uzavírají Montreal Canadiens (2,3 miliardy dolarů), Los Angeles Kings (2 miliardy dolarů) a Boston Bruins (1,9 miliardy dolarů), jejichž majitelé rovněž vlastní své arény.

S výjimkou Canadiens hraje každý z pěti nejlepších týmů v největších městech s největší poptávkou. Montreal má ale samozřejmě věrné fanoušky. A to natolik, že jeho zápasy vysílá anglicky i francouzsky mluvící sportovní televize, což týmu v minulé sezoně přineslo více než 70 milionů dolarů z příjmů z místní televize, což je nejvíce v lize.

Letošní ocenění ukazují, že se NHL plně zotavila z Covidu. V uplynulém roce vzrostly příjmy o 8,6 % na průměrných 201 milionů dolarů na tým (včetně příjmů z akcí mimo NHL). Provozní výnosy) vzrostly o milion dolarů na průměrných 50 milionů dolarů, a to zejména díky růstu sponzorů NHL.

