Toronto má problém v brankovišti. Jeden gólman navíc mizí pryč

Ještě na jaře patřil Anthony Stolarz mezi nejspolehlivější gólmany NHL. Toronto mu po famózní sezoně rychle nabídlo prodloužení a nový kontrakt měl být symbolem klidu v brankovišti. Jenže pouhý měsíc po startu sezony se z jistoty stává bolestivé téma. V sobotu proti Bostonu vydržel Stolarz v brance sotva polovinu utkání. Brankoviště je tak v Torontu zase téma.
„Všichni musíme být lepší, i brankář,“ prohlásil Berube po porážce 3:5, přestože otázka na gólmana vůbec nesměřovala. „Všechno jsme si způsobili sami. A to je na tom nejvíc frustrující.“
Frustrace je teď v Torontu patrná na všech úrovních. Loni měli Leafs čtvrtou nejlepší úspěšnost zákroků v celé NHL, letos patří mezi pět nejhorších týmů. V průměru inkasují 3,7 gólu na zápas, což je výrazný propad.
Stolarz, který si loni vydobyl reputaci klidného lídra a opory, má aktuálně bilanci 6-5-1 a procentuální úspěšnost zákroků spadla z loňských 92,6 na 88,9. „Musím zabrat, tohle není přijatelné,“ přiznal po zápase. „Když pustíte první dvě střely, soupeř má okamžitě výhodu. To se prostě nesmí stát.“
Záda mu kryl mladý Švéd Dennis Hildeby, čerstvě povolaný z farmy. A přestože šel do branky bez rozcvičení a proti rozjetým Bruins, zvládl situaci se ctí. „Bylo to nervózní, to jo,“ usmíval se po utkání. „Ale jakmile jsem se dostal do tempa, byla to zábava.“
Jinak se okruh gólmanů snížil. Hurricanes totiž oznámili, že si z listiny nechráněných hráčů stáhli Caydena Primeaua, právě z Toronta. Primeau, šestadvacetiletý Američan, už Carolinou krátce prošel v létě, ale tehdy pro něj nebylo místo. Po zranění Josepha Wolla ho Leafs zkusili jako dvojku, jenže po návratu původního gólmana musel z kola ven. A Carolina po něm sáhla.
Pro Leafs však ztráta Primeaua znamená víc než jen uvolněné místo na soupisce. Ukazuje, jak vratká je momentálně jejich brankářská situace. Joseph Woll sice po osobní pauze znovu trénuje a chystá se na návrat, ale jeho forma i načasování jsou velkou neznámou. A Stolarz, místo aby tým podržel, teď bojuje s vlastní jistotou.
„Cítím se dobře fyzicky, jsem připravený hrát hodně,“ tvrdí Stolarz, který se brání spekulacím o únavě. „Ale poslední týdny prostě nejsou na úrovni, kterou od sebe čekám. Gólman musí udělat ten klíčový zákrok a já ho momentálně neudělám.“
