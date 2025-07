Toronto má speciální místo v mém srdci, říká Murray. A říká, že už není cool být gólmanem

Seattle Kraken si na trhu volných hráčů vyhlédli zkušenou posilu do brankoviště. Na roční smlouvu za jeden milion dolarů podepsali Matta Murrayho, dvojnásobného vítěze Stanley Cupu a bývalého brankáře Pittsburghu, Ottawy či naposledy Toronta. A právě vztah k Torontu i důvody odchodu na severozápad Spojených států Murray otevřeně popsal v rozhovoru pro podcast JD Bunkise.

„Je tam hodně věcí, které mě na Seattlu přitahovaly, ale největší roli hráli jednoznačně lidé,“ vysvětloval jednatřicetiletý brankář. „Spolupracoval jsem s Jasonem Botterillem v Pittsburghu, když jsme společně vyhráli dva Stanley Cupy, znám i Lanea Lamberta z loňska v Torontu a jejich nového trenéra brankářů Colina Zulianella. Všechno to jsou lidé, kterým důvěřuju a které respektuju.“

Pro Murrayho nejsou známé tváře při změně působiště žádnou novinkou, podobně uvažoval i při rozhodování o angažmá v Torontu. To pro něj znamenalo mnohem víc než jen další štaci v NHL.

„Toronto Maple Leafs mají v mém srdci speciální místo,“ přiznal. „Je to oblíbený tým mého táty. První zápas NHL, na který jsem kdy šel, byl právě v Torontu. Mít šanci obléct ten dres byla pro mě čest na celý život. Díky tomu, co to znamenalo pro mou rodinu, jsem si to všechno nesmírně užil. Každou sekundu.“

V dresu Leafs ale příliš prostoru nedostal. Poslední sezona pro něj znamenala jen dva starty, průměr 3,54 obdržených branek na zápas a úspěšnost zákroků pod 88 %. Přesto nelituje. Vzpomíná i na svého mladšího kolegu Josepha Wolla, s nímž vytvořil brankářskou dvojici.

„Miluju Joea,“ řekl Murray. „Byl jsem rád za každou chvíli, kterou jsme spolu strávili. Myslím, že to, co z něj dělá mentálně tak silného člověka, je jeho široký pohled na svět. Čím širší perspektivu máš, tím lépe zvládáš momenty pod tlakem. Bude mi chybět, že už vedle něj nebudu sedět. Ale Toronto má podle mě opravdu výjimečného gólmana.“

Murray se v rozhovoru rozpovídal i o současném postavení brankářů v hokeji. Podle něj už není tahle pozice tak atraktivní, jako bývala dřív, a to má vliv i na to, že se jich tolik nevyvíjí.

„Myslím, že dnes už není být gólmanem tak cool jako dřív,“ prohlásil. „Dřív jsme měli trochu auru výjimečnosti, možná šílenosti, a to děti lákalo. Dnes to vypadá, že všichni chytají stejně. Gólmani mi přijdou jak přes kopírák. Celá hra v bráně je až příliš technická, ztrácí se z ní atletičnost a hlavně zábava. A podle mě právě tohle mladé odrazuje.“

V Seattlu doplní Philippa Grubauera a Joeyho Daccorda, kteří už se v brankovišti Kraken vystřídali. Murray doufá, že v novém prostředí oživí kariéru, a zároveň pomůže mladému týmu zkušenostmi i nadhledem, které během let v NHL získal.

„Jsem nadšený z toho, co mě čeká,“ uzavřel. „Nový začátek, nové město, noví spoluhráči a znovu šance ukázat, co ve mně je.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+