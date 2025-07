Toronto má zájem o šampiona. Rodrigues může být obětí řezů na Floridě

S létem, které se v NHL proměnilo v tiché čekání, se jméno Evana Rodrigueze stále častěji objevuje v přestupových spekulacích. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Floridou je podle více zdrojů vážným kandidátem na výměnu. A jedním z nejvážnějších zájemců jsou Toronto Maple Leafs.

Rodrigues má za sebou úspěšnou štaci na Floridě a je jedním z hráčů, kteří výrazně přispěli k tomu, že Panthers ovládli ligu dva roky po sobě. Jenže s novými dlouhodobými smlouvami pro Sama Bennetta, Brada Marchanda a Aarona Ekblada se tým ocitl nad platovým stropem a někdo musí z kola ven. S průměrným platem 3 milionů až do roku 2027, bez jakékoli ochrany proti výměně, se právě Rodrigues jeví jako ideální způsob, jak rozvázat uzel v klubovém rozpočtu.

„Je zřejmé, že týmy už se o něj zajímají, některé přímo teď a další se jistě připojí,“ uvedl Dan Rosen z NHL.com. „Je to cenný, univerzální a zkušený hráč.“

Toronto se podle Davida Pagnotty z The Fourth Period zařadilo mezi týmy, které by si Rodrigueze dovedly představit ve své sestavě. Po odchodu Mitche Marnera hledá generální manažer Brad Treliving ofenzivní posily a Rodrigues by mohl být volbou. Za poslední dva roky má v play-off 30 bodů v 45 zápasech, v poslední sezoně 15 bodů v 21 utkáních. Je pravák, může hrát na centru i na křídle, a do top 9 přinese jak flexibilitu, tak zkušenosti.

Ačkoli v základní části minulého nasbíral „jen“ 15 gólů a 17 asistencí, v play-off opět potvrdil, že umí přepnout na vyšší úroveň, když na tom skutečně záleží. V Torontu by tak nešel nahradit Marnera jeden na jednoho, ale spíš doplnit mozaiku, kterou Craig Berube skládá podle nových pravidel.

Rodrigues však není zajímavý jen pro Leafs. Edmonton Oilers, kteří prohráli dvě finále Stanley Cupu právě s Floridou, by mohli jeho zkušenosti též využít.

Zájem by mohl být i ze strany Chicaga. Connor Bedard se chystá na třetí sezónu a generální manažer Kyle Davidson ví, že potřebuje kolem něj spolehlivější produktivní křídla. V Rodriguezi by získal veterána s nízkým rizikem, kterého by navíc šlo v případě neúspěchu týmu výhodně vyměnit před uzávěrkou přestupů.

Zůstává však otázka, zda se Panthers skutečně rozhodnou Rodrigueze pustit. „Chce tam být, oni ho tam chtějí udržet. Pokud to nějak Bill Zito dokáže zařídit, udělá to,“ uvedl Jeff Marek v podcastu Sekeres and Price.

