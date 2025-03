Toronto může přijít o dvě superhvězdy! Marner i Tavares na seznamu Caroliny

Carolina Hurricanes plánují v létě výrazně posílit svůj kádr a jedním z hlavních cílů by mohl být Mitch Marner. Podle informací novináře Pierrea LeBruna bude mít Carolina v létě k dispozici přibližně 36 milionů dolarů pod platovým stropem, což jim umožňuje jít po velkých jménech.

Hurricanes se už v průběhu sezony pokusili získat Marnera výměnou, kdy by do Toronta zamířil Mikko Rantanen. Marner ale využil svou klauzuli o nevyměnitelnosti a přesunu se bránil. Rantanen nakonec skončil v Dallasu, kde podepsal osmiletý kontrakt na 96 milionů dolarů.

Přesto se zdá, že Carolina svůj zájem o Marnera nevzdává. Pokud se hvězda Maple Leafs dostane 1. července na trh s volnými hráči, Hurricanes mají v plánu o něj bojovat. „Pokud se Marner stane volným hráčem, očekávám, že Carolina bude jedním z týmů, které se ho pokusí získat,“ uvedl LeBrun.

Vedle Marnera by mohla Carolina zacílit i na jeho současného spoluhráče Johna Tavarese. Kapitán Maple Leafs má před sebou poslední rok své smlouvy, a pokud by se rozhodl změnit dres, Hurricanes by mu mohli nabídnout roli v elitní formaci a šanci na zisk Stanley Cupu.

Carolina má sice několik vlastních hráčů k prodloužení – Taylor Hall, Brent Burns, Dmitrij Orlov a Frederik Andersen se stanou volnými hráči – ale i po jejich případném podpisu by měl klub dostatek prostoru na velké posily. A nečeká se, že se všemi podepíše.

Pokud se Toronto nerozhodne pro radikální změny a neudrží své klíčové hráče, může se stát, že Hurricanes nejen získají Marnera, ale zároveň oslabí přímého konkurenta v boji o Stanley Cup. Jedno je jisté – Carolina chce v létě na trhu s volnými hráči pořádně rozvířit vody.

