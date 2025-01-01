Toronto nasázelo sedmičku Nashvillu, Edmonton vynuloval Rangers

15. října 7:02Radim Sochor
Dalších osm zápasů je za námi. Toronto zvládlo domácí zápas po dvou prohrách s Detroitem, brankář Canes zažil vítězný debut. Jak dopadla další utkání?
Toronto mělo po dvou prohrách s Red Wings co napravovat. A také se tak stalo, na domácím ledě nasázeli hráči Maple Leafs Nashvillu sedmičku.
Rangers ani ve třetím domácím zápase letošní sezóny nedokázali skórovat a prohrávali s Oilers 0:2. David Tomášek strávil na ledě necelých jedenáct minut.
Brandon Bussi, sedmadvacetiletý Američan, zažil debut v NHL. A vzpomínat na něj bude moct v dobrém, neboť za svá záda pustil pouze jeden kotouč. Carolina i díky tomu zvítězila na ledě Sharks 5:1.
Toronto Maple Leafs – Nashville Predators
7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Branky a nahrávky
9. McCabe (Joshua, Tavares), 14. Ekman-Larsson (Nylander, Benoit), 29. Tavares (Nylander, Ekman-Larsson), 37. McMann (N. Robertson, Ekman-Larsson), 51. Matthews (Knies, Cowan), 57. Matthews (Tavares, Knies), 60. Nylander (Knies) – 24. McCarron (Skjei, Perbix), 25. Haula (Wiesblatt), 57. Josi (Wilsby, Marchessault) (TS), 59. Perbix (Wilsby, Wiesblatt)
Statistiky
Střely na bránu: 29 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Cayden Primeau (TOR) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 60:00
Justus Annunen (NSH) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:10
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. John Tavares (TOR) - 1+2
2. Oliver Ekman-Larsson (TOR) - 1+2
3. William Nylander (TOR) - 1+2
Montreal Canadiens - Seattle Kraken
5:4pp (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0)
Branky a nahrávky
5. Newhook (Děmidov, A. Carrier), 28. Caufield, 42. K. Dach (Dobson, Matheson), 58. Děmidov (Laine, Gallagher), 64. Caufield (L. Hutson, Suzuki) – 24. Schwartz (S. Wright, Dunn), 38. Nyman (Kartye, Gaudreau), 45. Oleksiak (McCann, Mahura), 48. McCann (Montour, R. Lindgren)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Montembeault (MTL) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8%, odchytal 63:25
Joey Daccord (SEA) – 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3 %, odchytal 63:25
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:53
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) 2+0
2. Ivan Děmidov (MTL) 1+1
3. Jared McCann (MTL) 1+1
New York Rangers – Edmonton Oilers
0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
31. Frederic (K. Kapanen), 59. Henrique (McDavid, Mangiapane)
Statistika
Střely na bránu: 30 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 59:07
Stuart Skinner (EDM) – 30 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:42
Tři hvězdy utkání
1. Stuart Skinner (EDM) – 30 zákroků
2. Trent Frederic (EDM) – 1+0
3. Igor Šesťorkin (NYR) – 20 zákroků
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning
3:2pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
38. Protas (McMichael, Wilson), 45. Wilson (D. Strome, Carlson), 62. Chychrun (Wilson, D. Strome) – 8. Guentzel (McDonagh, Cirelli), 42. Point (Hedman, Kučerov)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 19 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 61:19
Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 61:01
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:19
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:18
Tři hvězdy utkání
1. Tom Wilson (WSH) – 1+2
2. Jakob Chychrun (WSH) – 1+0
3. Brayden Point (TBL) – 1+0
Calgary Flames – Vegas Golden Knights
2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Branky a nahrávky
8. Backlund (Weegar), 13. Coleman – 30. Eichel (Stone), 45. Korczak (Hertl, Marner), 47. Eichel (Barbašev, Lauzon), 60. Hertl (Marner, W. Karlsson)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:16
Adin Hill (VGK) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 20:00
Akira Schmid (VGK) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 39:37
Česká a slovenská stopa
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:32
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:21
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:31
Tři hvězdy utkání
1. Jack Eichel (VGK) 2+0
2. Mikael Backlund (CGY) 1+0
3. Akira Schmid (VGK) – 19 zákroků
Dallas Stars – Minnesota Wild
5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Branky a nahrávky
6. Lindell (Hintz), 17. W. Johnston (Rantanen, Hintz), 22. Duchene (Bourque, Harley), 59. Faksa (J. Robertson, Seguin), 60. Hintz (W. Johnston, Lindell) – 44. Boldy (Buium, Kaprizov), 54. Kaprizov (Buium)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 41 | Přesilová hra: 2/4 – 2/2 | Trestné minuty: 25 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 60:00
Filip Gustavsson (MNS) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,9 %, odchytal 57:33
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:46
Tři hvězdy utkání
1. Wyatt Johnston (DAL) 1+1
2. Roope Hintz (DAL) 1+2
3. Kirill Kaprizov (MNS) 1+1
San Jose Sharks – Carolina Hurricanes
1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Branky a nahrávky
25. Eklund (Toffoli, Leddy) – 22. S. Walker (Sebastian Aho, Jarvis), 35. W. Carrier (Nikišin, Martinook), 39. Robinson (Reilly), 42. Gostisbehere (Stankoven, Hall), 48. Blake (Chatfield, Stankoven)
Statistika
Střely na bránu: 17 – 43 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 38 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,4 %, odchytal 60:00
Brandon Bussi (CAR) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Logan Stankoven (CAR) 0+2
2. Brandon Bussi (CAR) 16 zákroků, první zápas v NHL
3. Shayne Gostisbehere (CAR) 1+0
Anaheim Ducks – Pittsburgh Penguins
4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
10. Kreider (Leo Carlsson, Granlund), 20. C. Gauthier (Minťukov, Sennecke), 30. Helleson (Kreider), 59. Kreider (Terry, Leo Carlsson) – 2. Brazeau (Shea, Malkin), 8. Rakell (Shea, Crosby), 38. Mantha (Crosby, Rust)
Statistika
Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 2/6 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00
Tristan Jarry (PIT) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 59:01
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:02
Lukáš Dostál (ANA) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Chris Kreider (ANA) – 2+1
2. Cutter Gauthier (ANA) – 1+0
3. Drew Helleson (ANA) – 1+0
