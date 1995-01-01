Toronto otočilo duel s Pittsburghem, Canucks zvládli zápas v Nashvillu

4. listopadu 6:40Radim Sochor
Na dnešním programu kanadsko-americké NHL byly čtyři zápasy. Ve třech z nich zvítězili domácí, pouze Nashville před vlastními fanoušky padl.
Toronto po dou třetinách prohrávalo s Pittsburghem 0:3 a zdálo se, že utrpí další porážku. Pens měli o 17 střel na branku víc a doslova mleli svého soupeře. Maple Leafs se ale v poslední třetině nadechli k velkému obratu a hlavně díky tříbodovému Nylanderovi a dvoubodovému Matthewsovi zápas v základní hrací době otočili na 4:3.
Vancouver vedl na stadionu Predators 3:1 a 4:2, zápas ale nakonec domácí díky skvělému závěru dotáhli do prodloužení. V něm se Brock Boeser dostal dvě vteřiny před koncem ke kotouči před brankou a bekhendem rozhodl o vítězi duelu.
Toronto Maple Leafs – Pittsburgh Penguins
4:3 (0:2, 0:1, 4:0)
Branky a nahrávky
44. Matthews (McCabe, Nylander), 45. Nylander (Knies, Rielly), 47. Nylander (Ekman-Larsson, Matthews), 54. McMann (N. Robertson, Rielly) – 14. E. Karlsson (Crosby, Tomasino), 18. Kindel (Shea, Koivunen), 32. Kindel (Malkin, Rust)
Statistika
Střely na bránu: 20 – 37 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 60:00
Tristan Jarry (PIT) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 57:32
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. William Nylander (TOR) – 2+1
2. Auston Matthews (TOR) – 1+1
3. Anthony Stolarz (TOR) – 34 zákroků
St. Louis Blues - Edmonton Oilers
3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky
37. Dvorský (Faulk, R. Thomas), 39. R. Thomas (Broberg, Snuggerud), 59. Suter (Parayko, B. Schenn) – 19. Roslovic (McDavid, Nugent-Hopkins), 23. Mangiapane (Nugent-Hopkins, McDavid)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Calvin Pickard (EDM) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:18
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33
Tři hvězdy utkání
1. Robert Thomas (STL) – 1+1
2. Pius Suter (STL) – 1+0
3. Dalibor Dvorský (STL) – 1+0
Nashville Predators – Vancouver Canucks
4:5pp (1:1, 1:2, 2:1 – 0:1)
Branky a nahrávky
7. F. Forsberg (Skjei, Evangelista), 39. Haula (F. Forsberg, Evangelista), 52. Bunting (Stastney, Svečkov), 57. Blankenburg (Matthew Wood, Bunting) – 15. E. Kane (Hronek, Bains), 33. DeBrusk (Boeser, Elias Pettersson), 36. Boeser (Willander, Elias Pettersson), 44. E. Kane (L. Karlsson, M. Pettersson), 65. Boeser (Elias Pettersson)
Statistiky
Statistika
Střely na bránu: 29 – 36 | Přesilová hra: 2/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 64:51
Thatcher Demko (VAN) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 64:16
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 25:08
Tři hvězdy utkání
1. Brock Boeser (VAN) – 2+1
2. Evander Kane (VAN) – 2+0
3. Filip Forsberg (NSH) – 1+1
Seattle Kraken – Chicago Blackhawks
3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky
23. Oleksiak, 28. Beniers (Eberle, Tolvanen), 57. Eberle (Beniers) – 52. Burakovsky (Bedard)
Statistika
Střely na bránu: 24 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Arvid Söderblom (CHI) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:05
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Beniers (SEA) 1+1
2. Jordan Eberle (SEA) 1+1
3. Jamie Oleksiak (SEA) 1+0
