Toronto pokračuje ve skvělé formě, Winnipeg vykradl St. Louis

Páteční noc nabídla na své poměry pouze pět zápasů. Toronto navázalo na dobré výkony z poslední doby a Los Angeles porazilo výsledkem 5:0. Dařilo se i Winnipegu, který dokázal uspět na ledě St. Louis. Co se stalo dál?

TORONTO MAPLE LEAFS - LOS ANGELES KINGS

5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Skvělá forma Maple Leafs pokračuje

Třináctý bodový zápis pro Maple Leafs v řadě. Toronto svého soupeře zlomilo v prostřední třetině, ve které dalo čtyři góly. Ilja Samsonov udržel čisté konto a výrazně se pod výhru svého týmu podepsal.

Branky a nahrávky

26. Engvall (Timmins, Kerfoot), 26. Kämpf (Holmberg, Brodie), 27. Nylander (Bunting, Holl), 34. Marner, 50. Matthews (Nylander, Bunting).

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 12 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:58

Jonathan Quick (LAK) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:41



Tři hvězdy utkání

1. Ilja Samsonov (TOR) – 29 zákroků

2. Mitchell Marner (TOR) – 1+0

3. William Nylander (TOR) – 1+1

TAMPA BAY LIGHTNING - NASHVILLE PREDATORS

5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Tampa dokráčela k vítězství

Tampa do zápasu skvěle vstoupila a ve třetí minutě vedla o dvě branky. Domácí celek poté mírně ubral na své aktivitě a Nashville dokázal do konce druhé třetiny stav zápasu vyrovnat. Poslední dvacetiminutovka nicméně patřila opět Tampě, která dala tři góly a došla si pro vítězství 5:2.

Branky a nahrávky

2. Point (Cole, Černák), 3. Perry (Stamkos, Hedman), 43. Point (Cirelli, Kučerov), 48. Paul (Stamkos), 56. Hagel (Sergačjov, Elliott) – 11. Jankowski, 33. A. Carrier (F. Forsberg, Niederreiter).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 36 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliott (TBL) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 57:46



Česká a slovenská stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:39



Hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) – 2+0

2. Brian Elliott (TBL) – 34 zákroků

3. Steven Stamkos (TBL) – 0+2

FLORIDA PANTHERS - DETROIT RED WINGS

5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Florida zaslouženě vyhrála

Florida byla v tomto zápase lepším týmem a zaslouženě vyhrála. Duel se lámal ve druhé třetině, ve které Panthers ukázali svému soupeři skvělou produktivitu a dali čtyři branky. Red Wings dneska nebyli ve své kůži a prohra 1:5 se dá považovat za spravedlivou.

Branky a nahrávky

19. Tierney (M. Staal), 22. Luostarinen (Barkov, Reinhart), 23. Mahura (Bennett, M. Tkachuk), 35. Kiersted (Cousins, E. Staal), 36. M. Tkachuk (Verhaeghe, Ekblad) – 29. Berggren (Copp, Raymond).

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 20 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00

Alex Nedeljkovic (DET) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 12, čas na ledě 23:20

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26



Tři hvězdy utkání

1. Matthew Tkachuk (FLA) – 1+1

2. Chris Tierney (FLA) – 1+0

3. Sergej Bobrovskij (FLA) – 19 zákroků

ST. LOUIS BLUES - WINNIPEG JETS

2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Hellebuyck držel svůj tým nad vodou

Jednou z hlavních postav zápasu byl Connor Hellebuyck, který si připsal devětadvacet zákroků a inkasoval pouze dvakrát. Jeho spoluhráči byli v útoku naopak velice produktivní a z dvaceti střel dokázali dostat puk do branky hned pětkrát. Winnipeg získal na ledě Blues důležité dva body.

Branky a nahrávky

39. Thomas (Tarasenko, Rosén), 51. Leivo (O'Reilly, B. Schenn) – 16. Dubois (Scheifele, Stanley), 21. Connor (Eyssimont, Pionk), 25. Wheeler (Scheifele, Dubois), 48. Dubois (Morrissey, DeMelo) (TS), 59. Perfetti (Wheeler, Pionk).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 20 | Přesilové hry: 0/2 – 1/1 |Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Thomas Greiss (STL) - 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 58:41

Connor Hellebuyck (WPG) - 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:45



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Pierre-Luc Dubois (WPG) - 2+1

2. Connor Hellebuyck (WPG) - 29 zákroků

3. Ryan O'Reilly (STL) - 0+1

DALLAS STARS - OTTAWA SENATORS

4:3pp. (2:2, 0:0, 1:1 - 1:0)

Dallas slaví výhru v prodloužení

Ottawa nevstoupila do zápasu nejlépe a nechala si dát v úvodních minutách dva góly od Mira Heiskanena. Následně se však Senators vrátili do hry a na začátku třetí části šli dokonce do vedení, Stars ale dokázali v 55. minutě vyrovnat a nakonec se šlo do prodloužení. V něm rozhodl Tyler Seguin.

Branky a nahrávky

6. Heiskanen (Hintz, Pavelski), 7. Heiskanen (W. Johnston, Lundkvist), 55. Lundkvist (Hintz), 65. Seguin (W. Johnston) – 14. Brassard (Batherson), 19. Chabot (B. Tkachuk, M. Joseph), 42. Hamonic (DeBrincat, Sanderson).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 64:31

Anton Forsberg (OTT) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 64:31



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:21



Tři hvězdy utkání

1. Tyler Seguin (DAL) – 1+0

2. Miro Heiskanen (DAL) – 2+0

3. Nils Lundkvist (DAL) – 1+1

Share on Google+