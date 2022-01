Toronto porazilo trápící se Edmonton. Pittsburgh vyhrál devátý duel v řadě!

Čtvrteční program nabídl dva zápasy. V tom prvním dokázali hokejisté Toronta najít recept na Edmonton, kterému se v poslední době vůbec nedaří. Druhé noční utkání nakonec patřilo Pittsburghu, který vyhrál podeváté v řadě.

TORONTO MAPLE LEAFS - EDMONTON OILERS

4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Edmonton prohrál popáté v řadě

Toronto dokázalo využít slabé formy svého soupeře a dotáhlo zápas do vítězného konce. Vítězství Maple Leafs se ale nerodilo úplně snadno, jelikož Oilers byli až do samotného závěru odhodlaní vyrovnat. Bez hvězdného Connora McDavida se jim to ale nepodařilo.

Branky a nahrávky

5. Tavares (Nylander, Kerfoot), 20. Brodie (Nylander, Matthews), 52. Michejev, 60. Kerfoot – 10. Perlini (Sceviour, Turris), 12. Draisaitl (Yamamoto, Foegele).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 59:28

Mike Smith (EDM) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6%, odchytal 58:40



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 12:27



Tři hvězdy utkání

1. Ilja Michejev (TOR) - 1+0

2. William Nylander (TOR) - 0+2

3. Leon Draisaitl (EDM) - 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - ST. LOUIS BLUES

5:3 (0:0, 2:3, 3:0)

Nezastavitelný Pittsburgh

Penguins vyhrávají v poslední době jeden zápas za druhým a pomalu stoupají tabulkou vzhůru. Tentokrát se Pittsburgh nezalekl silného St. Louis a uspěl v devátém zápase v řadě. O osudu celého duelu rozhodla třetí třetina, kterou ovládli domácí poměrem 3:0.

Branky a nahrávky

34. Rust (Rodrigues, Letang), 36. Rust (Crosby, Guentzel), 53. Crosby (Guentzel, Rodrigues), 53. Rodrigues (Letang, Rust), 59. McGinn (Blueger, Aston-Reese) – 21. Schenn, 29. Kyrou (Tarasenko, Faulk), 34. Parayko (Schenn, Perunovich).

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 29 | Přesilová hra: 2/5 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 22

Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 33:49

Tristan Jarry (PIT) – 13 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 25:55

Jordan Binnington (STL) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 58:43



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (PIT) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:15



Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) – 1+1

2. Evan Rodrigues (PIT) – 1+1

3. Bryan Rust (PIT) – 2+1

