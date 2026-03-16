Toronto sází na ikonu i progresivního stratéga. Cíl je jasný: začít vyhrávat

3. května 12:00David Zlomek
Mats Sundin se vrací do Toronta Maple Leafs. Nejslavnější švédský kapitán v historii klubu by měl společně s Johnem Chaykou převzít otěže sportovního úseku a pokusit se vyvést organizaci z hluboké krize.
Podle informací stanice Sportsnet chystá klub na pondělí tiskovou konferenci, kde Sundina představí jako viceprezidenta hokejových operací a Chayku jako nového generálního manažera. Tato zpráva přichází v době, kdy se Toronto vzpamatovává z jedné z nejhorších sezon v moderní historii, která v březnu vyvrcholila vyhazovem generálního manažera Brada Trelivinga.
Pro fanoušky Leafs jde o silný impuls, který má uklidnit situaci po ročníku, v němž tým poprvé po deseti letech chyběl v play-off. Páté nejhorší místo v celé NHL je pro ambiciózní klub katastrofou, kterou podtrhuje i nejistota ohledně budoucnosti. Kapitánu Austonu Matthewsovi zbývají do konce smlouvy poslední dva roky a nové vedení musí okamžitě ukázat, že organizace má jasný plán, jak se vrátit mezi elitu. Sundinova přirozená autorita a hokejové zkušenosti mají v tomto směru fungovat jako ideální protiváha k analytickému přístupu Johna Chayky.
Angažmá šestatřicetiletého Chayky vyvolává v hokejových kruzích značnou pozornost. Chayka se do historie zapsal jako nejmladší generální manažer v dějinách NHL, když v Arizoně nastoupil už ve svých šestadvaceti letech. Jeho kariéru však poznamenala kontroverzní rezignace v roce 2020 a následná roční suspendace od ligového vedení.
Po pětileté odmlce dostává Chayka šanci na velký reparát v nejsledovanějším hokejovém prostředí na světě. Jeho hlavním úkolem bude efektivně využít více než 22 milionů dolarů, které má Toronto k dispozici pod platovým stropem, a přestavět kádr tak, aby byl schopen v příštím roce konkurovat nejlepším.
Práce pro nové duo začíná okamžitě. Už v červnu na draftu mohou Maple Leafs přijít o výběr v prvním kole, pokud se v loterii neudrží v elitní pětce, pick totiž po loňské výměně obránce Brandona Carla připadl Bostonu. Kromě draftu bude muset Chayka vyřešit smlouvy pro chráněné volné hráče Nicka Robertsona a Matiase Maccelliho. Vzhledem k tomu, že jádro týmu je pro příští sezonu pod smlouvou, bude klíčové, jak se novému vedení podaří doplnit sestavu o hráče, kteří Torontu vrátí identitu vítězného týmu.