Toronto se chystá na šestý duel proti Montrealu. V noci startuje i druhé kolo

V rámci 1. kola letošních bitev o Stanley Cup zbývá rozluštit poslední tajenku. A to takovou, jestli se Tryskáčům z Winnipegu postaví Toronto nebo Montreal. Šestý zápas těchto týmů startuje krátce po 1:30 v montrealské hale Bell Centre. O půl hodiny později vyjedou na led i hokejisté Bostonu a Islanders, kteří začnou sérii 2. kola.

1. kolo

01:30 Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs

Stav série: 2-3

Toronto mělo mečbol už v minulém zápase, ale nakonec jej využít nedokázalo. Na domácím ledě totiž Montrealu podlehlo poměrem 3:4 v prodloužení.

Start do utkání měli lepší hokejisté Canadiens. Joel Armia dvakrát skóroval a Habs byli rázem na koni. Ve 25. minutě navíc zvýšil jejich vedení Jesperi Kotkaniemi, jenž využil svého velkého důrazu na brankovišti. To lze ale říct i o trefě Zacha Hymana, který se štěstím propasíroval touš do branky, čímž snížil na 1:3.

Ve třetí periodě Maple Leafs dotáhli svou ztrátu. Dvě branky obránce Jakea Muzzina poslaly zápas do prodloužení. Svěřenci Sheldona Keefea si věřili, že by sérii mohli rozhodnout, jenže hned na začátku nastaveného času ujeli dva hráči Montrealu na brankáře Jacka Campbella. Útočníci Suzuki a Caufield si dvakrát vyměnili puk a prvně jmenovaný poté i skóroval.

Série se tak vrací do Bell Centre na šestý zápas. Toronto se musí opětovně pokoušet o postup mezi nejlepší osmičku po dlouhých sedmnácti letech. „Do utkání musíme vstoupit úplně jinak. Pokud si budeme myslet, že nám postup spadne do klína, tak jsme na omylu. Poslední krok bývá nejtěžší a takto k tomu musíme přistoupit,“ řekl torontský kouč Keefe.

Velké odhodlání ale má i Montreal, který chce sérii za každou cenu srovnat. „Čekali jsme na to celý rok a nyní to přijde. Hrajeme šestý zápas doma proti Torontu, nic lepšího nemůže být,“ hlásí útočník Phillip Danault.

2. kolo

02:00 Boston Bruins – New York Islanders

Jako první se ve druhém kole bojů o Stanley Cup představí celky Bostonu Bruins a New Yorku Islanders. Měření sil těchto soupeřů bylo v play-off k vidění naposledy před osmatřiceti lety!

Boston si na úvod překvapivě hladce poradil s Washingtonem. První zápas série sice prohrál, ale poté už byl úspěšnější on. Na 2:1 překlopil sérii díky prodloužením, které rozhodl Brad Marchand a Craig Smith. Ve čtvrtém duelu vyhrál 4:1 a v tom dalším i díky gólu Davida Pastrňáka 3:1. Celkově v sérii zvítězil 4:1 na zápasy.

Ostrované měli cestu mezi osmičku nejlepších složitější. Do pátého duelu v Pittsburghu šli se stavem 2:2 na zápasy, ale ani to je nezastavilo. Zřejmě klíčový souboj rozhodl v prodloužení Josh Bailey, aby o dva dny později si mohli fanoušci v Nassau vychutnat postup svého celku. Klíčovými muži v šestém zápase byli Anthony Beauvillier s Brockem Nelsonem. Oba zajistili třemi body výhru 5:3 a celkové vítězství 4:2 v sérii.

Vzájemné zápasy z letošní sezony vyznívají lépe pro Islanders. Newyorčané čtyřikrát zvítězili na domácím kluzišti a jednou zvládli lépe prodloužení i na bostonském ledě. Poslední tři utkání ale už patřily Medvědům.

„Je zřejmé, že Boston hraje dobrý hokej. Porazil opravdu kvalitní tým v 1. kole. Pro fanoušky i pro nás to bude zábavná série,“ má jasno Travis Zajac, jenž těsně před koncem přestupního období oblékl dres Islanders po odchodu z New Jersey. Stejně jako jeho parťák Kyle Palmieri.

I Bruins si ale na Ostrovany věří. „Hrají fyzický hokej, proti kterému je vždy těžké hrát. Pracují velmi tvrdě při každém střídání. Pro nás to bude kvalitní test, ale věřím, že jej zvládneme,“ burcuje bostonský zadák Jeremy Lauzon.

