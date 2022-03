Toronto se pokouší zbavit Mrázka. Český brankář je dostupný pro všechny

Angažmá Petra Mrázka v Torontu nevychází jak podle představ týmu, tak i jeho samotného. Kanadský klub nyní českého brankáře zapsal na waiver listinu.

Co to znamená? Českého brankáře si může v následujících čtyřiadvaceti hodinách stáhnout do svých řad kterýkoli tým a nebude muset Maple Leafs dávat žádnou protihodnotu. Pouze přebere celý jeho kontrakt, který je platný i pro příští dvě sezóny.

Mrazek is on waivers today — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) March 20, 2022

Že se Toronto snaží řešit svoji situaci v brankovišti bylo v posledních dnech patrné. Klub i jednal o možné výměně Mrázka s Chicagem, odkud by se obratem přesunul do Kanady hvězdný Marc-André Fleury. Z této výměny ale kvůli různým okolnostem sešlo. O tomto tématu jsme dneska na webu měli i článek.

Nyní se Maple Leafs snaží Mrázka zbavit zadarmo a uvolnit si místo pod platovým stropem, aby mohl Kyle Dubas na trhu lépe manévrovat. Otázkou ale zůstává, zdali bude o českého brankáře zájem.

Jak již bylo zmíněno výše. Mrázek má platný kontrakt na nadcházející dvě sezóny a ročně si v průměru přijde na 3,8 milionů dolarů. Obrovská suma na brankáře, jehož úspěšnost zákroků je 88,4 procent a v průměru na zápas dostává v silném Torontu 3,48 gólů.

Zítra budou všichni moudřejší.

Aktualizace: S Torontem se na smlouvě mezitím domluvil finský brankář Harri Säteri. I on však bude muset projít přes waiver listinu, než se bude moci k Maple Leafs připojit.

