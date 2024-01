Toronto se ukáže v Anaheimu, Washington se vrací domů

Noc na čtvrtek nabídne v kanadsko-americké NHL dva zápasy. Washington se po výhře v Pittsburghu vrátí domů, kde se utká s New Jersey. Naopak Toronto zůstává na západní části Spojených států amerických, na řadě je totiž jeho utkání s Anaheimem.

Více než devadesát minut po půlnoci se začne hrát ve Washingtonu, který přivítá na domácím ledě New Jersey. Capitals naposledy výborně vstoupili do utkání v Pittsburghu, kde na konci první části vedli o čtyři góly a nakonec vyhráli 4:3. Do cesty se jim postaví Ďáblové, kteří před koncem roku vyhráli třikrát v řadě, avšak 31. prosince padli v Bostonu 2:5.

Také Anaheim půjde do akce. Tým, který do sezony tak výborně vstoupil, ale následně velmi rychle upadl, se utká s Torontem. Kačeři od 16. listopadu vyhráli pouze čtyři zápasy a play-off se jim tedy nedostižně vzdálilo. Naopak Javorové listy si po třech porážkách zlepšily chuť na ledě Los Angeles, kde uspěly 3:0 díky dvěma brankám Williama Nylandera. Naposledy si Toronto na Anaheimu smlslo 7:0, na což by rádo navázalo.

Share on Google+