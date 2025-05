Toronto sedmý zápas nedopustilo, postup slaví i Vegas s Edmontonem! Dallas uzavřít sérii nedokázal

Slavit postup do druhého kola play-off se začal hned ve třech městech, po šesti zápasech dokázali sérii ukončit Maple Leafs, Golden Knights a Oilers. Colorado ve třetí třetině proti Dallasu zabralo a vynutilo si sedmé utkání.

Toronto se dokázalo po dvou porážkách v řadě sebrat a ačkoli si zápas v Ottawě řádně zkomplikovalo, tak nakonec našlo cestu k vítězství a vyhrálo 4:2. Nečekaným hrdinou Maple Leafs se stal Max Pacioretty, který vstřelil v 55. minutě rozhodující gól celé série. Dvěma góly se blýskl i William Nylander, jenž oslavil své devětadvacáté narozeniny.

Vegas ovládlo další vyrovnané utkání s Minnesotou, na ledě svého soupeře vyhrálo 3:2 a rovněž slaví postup do druhého kola. Wild bojovali do posledních sekund, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Minnesota se za své působení v play-off nemusí vůbec stydět, proti Vegas byla minimálně vyrovnaným soupeřem.

Série mezi Avalanche a Stars nabídne fanouškům NHL sedmé utkání. Colorado po dvou třetinách ztrácelo na svého soupeře jeden gól, po dokonalých posledních dvaceti minutách vývoj duelu otočilo a vyhrálo 7:4. První gól v play-off vstřelil Martin Nečas, který byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Velkolepý obrat v sérii dokončil Edmonton. Oilers uspěli ve čtvrtém utkání v řadě a zasadili Kings tvrdý úder. Los Angeles bylo po dvou zápasech jasným favoritem na postup, nakonec to skončilo stejně jako v minulých letech. Edmonton může těšit i ten fakt, že dnes zvládlo vyhrát i bez výrazného bodového přispění svých největších hvězd.

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs

2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Konečný stav série: 2:4

Branky a nahrávky

28. B. Tkachuk (Chabot, Giroux), 53. Perron (Chabot) – 19. Matthews (Marner, W. Nylander), 21. W. Nylander (Pacioretty), 55. Pacioretty (Domi, Holmberg), 60. W. Nylander.

Statistika

Střely na bránu: 23 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (OTT) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:16

Anthony Stolarz (TOR) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. William Nylander (TOR) - 2+1

2. Max Pacioretty (TOR) - 1+1

3. Thomas Chabot (OTT) - 0+2

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights

2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Konečný stav série: 2:4

Branky a nahrávky

20. Hartman (M. Foligno, Zuccarello), 57. Hartman (M. Johansson, J. Middleton) – 4. Theodore (Olofsson, Eichel), 37. Eichel (Stone, McNabb), 57. Stone (McNabb, Theodore).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,9 %, odchytal 57:56

Adin Hill (VGK) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:01



Tři hvězdy utkání

1. Mark Stone (VGK) - 1+1

2. Ryan Hartman (MIN) - 2+0

3. Adin Hill (VGK) - 29 zákroků

Colorado Avalanche - Dallas Stars

7:4 (2:0, 1:4, 4:0)

Stav série: 3:3

Branky a nahrávky

7. Ničuškin (Nelson, Landeskog), 19. Lehkonen (Makar, Nečas), 25. Nečas (Makar, Toews), 47. Ničuškin (Landeskog, Nelson), 50. MacKinnon, 59. Manson (MacKinnon), 60. Makar (MacKinnon) – 22. Hintz (Rantanen, W. Johnston), 24. Granlund (Hintz, Rantanen), 28. Hintz (Rantanen), 39. Rantanen (Hintz, Ceci).

Statistiky

Střely na bránu: 48 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (COL) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 41 zákroků, 5 OG, úspěšnost 89,1 %, odchytal 58:17



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (COL) – 1+1, +2 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:07



Tři hvězdy utkání

1. Martin Nečas (COL) - 1+1

2. Roope Hintz (DAL) - 2+2

3. Valerij Ničuškin (COL) - 2+0

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings

6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

Konečný stav série: 4:2

Branky a nahrávky

4. Henrique (C. Brown, Frederic), 6. Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman), 13. Hyman (Nurse, Nugent-Hopkins), 35. Nurse (Podkolzin, Janmark), 37. Frederic (C. Brown, Kulak), 60. C. Brown – 2. Byfield (Fiala, Laferriere), 4. Clarke (Danault), 39. Spence (Fiala, Helenius), 60. Kopitar (Doughty, Laferriere).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 1/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (LAK) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 52,1 %, odchytal 55:48



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Zach Hyman (EDM) - 1+1

2. Darnell Nurse (EDM) - 1+1

3. Drew Doughty (LAK) - 0+1

