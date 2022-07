Toronto souhlasilo s podmínkami Järnkroka. Pojistilo si i dalšího Švéda

Třicetiletý švédský útočník Calle Järnkrok obleče dres už třetího klubu za poslední rok. Ovšem časté změny angažmá k němu rozhodně nepatřily, neboť u nashvillských Predátorů strávil hned osm sezon. Nyní si plácl s Torontem na překvapivě dlouhou dobu.

Manažer Kyle Dubas mu nabídl čtyřletou smlouvu za 2,1 milionu dolarů ročně.

Rodák z Gävle může být spokojený. Dychtivě toužil se někde usadit na delší dobu, to se mu teď pravděpodobně splní.

Loňský ročník načal v Seattlu, který jej po devětačtyřiceti zápasech vyměnil do Calgary. Měl pomoct Plameny v play-off posunout co nejdále, ale na víc, než na druhé kolo to nestačilo. Järnkrok navíc v kanadském celku nasbíral jen 8 bodů v 29 zápasech.

I proto moc příznivé vyhlídky na trhu volných hráčů neměl. Čekalo se, že v NHL určitě zůstane, avšak předložený kontrakt na čtyři sezony byl překvapením.

Ačkoliv více než dva miliony dolarů ročně nejsou neřešitelnou zátěží pod platovým stropem, Toronto se bude muset uskromnit. V současné době převyšuje horní hranici o 1,5 milionu.

Z nejdelší smlouvy se v kádru Maple Leafs těší obránce Morgan Rielly, jenž má podepsáno do léta 2030. Hvězdám Matthewsovi, Tavaresovi, Muzzinovi, Marnerovi či Nylanderovi skončí kontrakty za dva až tři roky.

Toronto bylo po otevření trhu volných hráčů aktivní. Angažovalo brankáře Ilju Samsonova, zadáky Jordieho Benna a Victora Meteho spolu s útočníky Adamem Gaudettem a Nicolasem Aube-Kubelem. Zmíněné posily se zřejmě objeví na hraně základní sestavy.

Kanadský tým získal i brankáře Matta Murrayho z Ottawy s tím, že protihodnota bude dorovnána v budoucnu. Toronto do sezony nastoupí se zcela novým brankářským tandemem.

Novou smlouvu stačilo podepsat s Pierrem Engvallem. Šestadvacetiletý švédský útočník prodloužil o jeden rok, uzme si 2,25 milionu dolarů. V uplynulé sezoně zasáhl do 78 zápasů s bilancí 15 branek a 20 asistencí. Další tři nahrávky si připsal v sedmizápasové sérii play-off proti Tampě.

Rok co rok to je v Torontu stejná písnička. Slavný klub zatím marně klepe na dveře druhého kola vyřazovací části, ačkoliv kvalita jeho mužstva je již několik ročníků na velmi vysoké úrovni. Dle stavby kádru Maple Leafs budou mít velké ambice i v sezoně příští.

Share on Google+