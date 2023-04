Toronto tentokrát dominovalo! Favorité otáčeli a Ďáblové i podruhé padli 1:5

Další den vyřazovacích bojů nabídl tradiční várku čtyř duelů. Newyorští Jezdci odskočili do vedení 2:0 na zápasy, když také podruhé v sérii přejeli New Jersey 5:1. Ostatní série jsou po druhých zápasech nerozhodné. Colorado muselo otáčet nepříznivý vývoj proti Seattlu a Vegas to zpočátku s Winnipegem také nemělo snadné. Naopak Toronto vrátilo Tampě první duel i s úroky, tentokrát svého soka rozneslo 7:2.

TORONTO MAPLE LEAFS - TAMPA BAY LIGHTNING

7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

STAV SÉRIE: 1:1

Po druhé třetině bylo rozhodnuto

Druhý duel série mezi Torontem a Tampou nabídl oproti prvnímu klání zcela odlišnou podívanou. Tentokrát třígólový náskok po první třetině získali domácí. Hokejisté Maple Leafs zbytek zápasu kontrolovali a nakonec uspěli znatelným rozdílem. Hattrick si připsal John Tavares, výborný výkon odvedl také bek Morgan Rielly, jenž hned čtyřikrát asistoval.

Branky a nahrávky

1. Marner (Rielly, Matthews), 13. Tavares (Rielly), 16. Nylander (Rielly, Matthews), 34. Tavares (Rielly, Nylander), 37. Aston-Reese (Kämpf, Lafferty), 39. Marner (Brodie), 56. Tavares (Marner, O'Reilly) – 29. Cole (Stamkos, Point), 53. Perry (Bellemare, Maroon).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 22 | Přesilová hra: 2/6 – 0/3 | Trestné minuty: 23 – 49



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:33

Andrej Vasilevskij (TBL) – 30 zákroků, 7 OG, úspěšnost 81,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:24



Tři hvězdy utkání

1. John Tavares (TOR) 3+0

2. Morgan Rielly (TOR) 0+4

3. Luke Schenn (TOR) 0+0

NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK RANGERS

1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

STAV SÉRIE: 0:2

Jezdci zopakovali úvodní výhru

Rangers vyhráli i druhý zápas série poměrem 5:1. Tentokrát šli sice Ďáblové do vedení, ale pak už góly padaly pouze do sítě Vítka Vaněčka. Jezdcům se povedla především druhá část, ve které dvakrát skóroval Kreider a před ním také Tarasenko. V poslední třetině pak zpečetili výsledek Kane s Kakkem. Loňský finalista Východní konference tak domů veze komfortní náskok.

Branky a nahrávky

12. Haula (M. McLeod, Palát) – 26. Tarasenko (Fox, Lindgren), 30. Kreider (P. Kane, Zibanejad), 36. Kreider (P. Kane, Fox), 47. P. Kane, 54. Kakko (Chytil, Mikkola).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 2/7 | Trestné minuty: 71 – 65



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:53

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:24

Filip Chytil (NYR) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:00



Tři hvězdy utkání

1. Patrick Kane (NYR) 1+2

2. Chris Kreider (NYR) 2+0

3. Vladimir Tarasenko (NYR) 1+0

COLORADO AVALANCHE - SEATTLE KRAKEN

3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

STAV SÉRIE: 1:1

Velké zlepšení od druhé třetiny

Seattle vstoupil do druhého duelu skvěle. Hned ve 3. minutě se poprvé prosadil, když precizní přihrávku Tolvanena využil Schultz. Daleko hůře bylo obhájci trofeje o jedenáct minut později, kdy Tanev trestal ve vlastním oslabení. Od druhé třetiny se ale Laviny zvedly a zaslouženě zápas otočily. Důležité byly slepené trefy Lehkonena a Ničuškina. V 53. minutě rozhodl skvěle hrající obránce Devon Toews.

Branky a nahrávky

27. Lehkonen (Makar, Byram), 28. Ničuškin (Rodrigues, Toews), 53. Toews (Lehkonen, Girard) – 3. Schultz (Tolvanen, Gourde), 14. Tanev (Gourde).

Statistika

Střely na bránu: 41 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00

Philipp Grubauer (SEA) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 58:06



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Devon Toews (COL) 1+1

2. Artturi Lehkonen (COL) 1+1

3. Valerij Ničuškin (COL) 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WINNIPEG JETS

5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

STAV SÉRIE: 1:1

Rytíři zabrali

Vítěz Západní konference po špatném vstupu do play-off zabral. Ačkoliv Winnipeg šel v 10. minutě do vedení, vývoj na stranu Vegas překlopili Karlsson s Eichelem. Brossoita sice na konci druhé dvacetiminutovky překonal i Stenlund, pak už ovšem pálili jen domácí. Třetí třetina nabídla tři přesné trefy, o které se postarali Stephenson a dvougólový Stone.

Branky a nahrávky

26. Karlsson (Kessel), 31. Eichel (Pietrangelo, Amadio), 46. Stephenson (Pietrangelo, Stone), 54. Stone (Stephenson, Howden), 58. Stone (Karlsson, Kessel) – 10. Lowry (Pionk, Schmidt), 37. Stenlund (Mäenalanen, DeMelo).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 33 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (VGK) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:50

Connor Hellebuyck (WPG) – 34 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Mark Stone (VGK) 2+1

2. Chandler Stephenson (VGK) 1+1

3. Laurent Brossoit (VGK) 31 zákroků

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+