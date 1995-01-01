Toronto už Kämpfovi neplatí. Do pondělí se Rulíkův klíčový centr rozhodne, co dál

8. listopadu 15:19Tomáš Zatloukal
Kvůli své smlouvě se nevejde do sestavy Maple Leafs. A aby hrál s tak výraznou stopou v NHL jen na farmě? Na to se David Kämpf necítí, po tolika startech mezi elitou... Zkusil pár mačů, ale... "Bylo jasné, že do hry nedává srdce," podotkl respektovaný zámořský novinář Elliotte Friedman. A tak se chomutovský odchovanec od Marlies odpojil, aby v klidu přemítal nad dalšími kroky. Byl mu odebrán plat, což bývá v takových případech běžné. Podle čerstvých informací má být do pondělí jasno, jak bude Kämpfova hokejová dráha pokračovat.
Jak tohle dopadne?
Nejpravděpodobnější variantou, byť by šlo o Kämpfa o bolavý krok, co se financí týče, je domluva mezi ním a Javorovými listy o ukončení spolupráce.
Zrušil by se tak kontrakt, který mu i na farmě (když zrovna nestávkuje) garantuje roční příjem 2,4 milionu dolarů! Navíc smlouva platí až do léta 2027. Jirkovský rodák by se tedy vzdal skutečně spousty peněz.
Toronto se snažilo Kämpfovu situaci vyřešit elegantněji.
Před časem zdarma nabídlo všestranného forvarda, oblíbence trenéra českého nároďáku Radima Rulíka, konkurenci. Jenže po něm nesáhl nikdo...
A tak Kämpf, v Rulíkových očích špičkový centr, zůstal mimo NHL.
Farma pro něj nebyla. Stal se rukojmím lukrativního paktu s Maple Leafs. I Friedman uvádí: "Nebýt toho, tak hraje nahoře." O jediné, byť rozhodně nekomfortní cestě, jak z toho ven, už byla řeč...
Rozhodne se pro ní Kämpf? Podle Darrena Dregera z TSN má padnout konečný verdikt do pondělka.
Mistr světa z Prahy 2024 by byl náhle volný (zbývala by formalita zvaná "unconditional waivers"). Daní za možnost podepsat jinde a znovu nakopnout kariéru by byla ona finanční oběť. Je jasné, že mu žádný zájemce z řad klubů NHL nenabídne stávající podmínky.
Kämpf by mohl zvážit i přesun do Evropy, kde by se mohl najít klub, který ho adekvátně zaplatí (Petr Dědek, majitel pardubického Dynama, právě zaškytal, ostatně spojení by dávalo smysl i díky Jakubu Laukovi), jenže není ve třiceti brzy?
Univerzál s číslem 64 má stále co nabídnout, v NHL si vybudoval jméno.
Ať už vydá kamkoliv, nutně potřebuje začít hrát. Protože bez zápasové praxe by se ho olympiáda těžko týkala. Rulík ho velmi uznává, ale bude se jistě rozhodovat i podle aktuální formy.
Toronto se těžko rozvázání smlouvy bude bránit. Vždyť by se slavné organizaci díky tomu uvolnilo 1,25 milionu dolarů pod platovým stropem, což je suma, kterou by Kämpf ukrajoval v případě, že by se rozhodl opětovně připojit k farmě.
Počítejte ovšem spíše s tím, že nechá dolary na stole, a půjde štěstí hledat jinam.
