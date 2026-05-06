Tortorella už ztrácel trpělivost. Pak Hertl vystřelil Vegas vedení ve finále

3. června 10:00David Zlomek
Tomáš Hertl se stal ústřední postavou úvodního zápasu finále Stanley Cupu a svým gólem rozhodl o vítězství Vegas Golden Knights na ledě Caroliny Hurricanes v poměru 5:4. Pro pražského rodáka to byl další klíčový moment letošního play-off, kterým potvrdil, že se mu v dresu Rytířů podařilo v pravý čas znovu nalézt střelecký instinkt. Hertl přitom ještě nedávno procházel krizí, kdy nedokázal skórovat dlouhých devětadvacet zápasů v řadě a na otázky ohledně střeleckého sucha odpovídal prosbami, aby už o tomto tématu nemuselo padnout ani slovo.
Hertlova skromnost se projevila i bezprostředně po vítězném utkání, kdy odmítal brát zásluhy jen na sebe a vyzdvihl práci celého týmu. „Samozřejmě, když dáte vítězný gól, je to moc hezký pocit, ale jsem hlavně hrdý na týmový výkon každého jednoho kluka,“ prohlásil po zápase. „Není to vždy jen o gólech, ale o detailech. O zblokovaných střelách, o všech těch malých zákrocích hokejkou, na tom všem v tuhle roční dobu záleží. Po špatném začátku jsme podle mě udělali spoustu dobrých věcí.“
Zásadní zlom v Hertlově psychice přišel díky nečekané podpoře od bývalého parťáka ze San Jose. „Můj bývalý spoluhráč Joe Pavelski mi zavolal a v podstatě mi strašně moc pomohl. Je to skvělý střelec, který si prošel spoustou věcí. Mluvil se mnou o tom, co dělat, a myslím, že hned druhý den to ze mě spadlo a dal jsem gól,“ prozradil český centr.
Jeho probuzení ocenil i trenér John Tortorella, který přiznal, že trpělivost s českou hvězdou už nebyla nekonečná. „Dali jsme mu nějaký čas, ale toho času už začínalo být málo. Přišel však s důležitým zásahem ve velmi podstatnou chvíli,“ nechal se slyšet kouč.
Vegas v zápase ukázalo neuvěřitelnou vnitřní sílu, když se nenechalo zlomit katastrofálním úvodem a dvougólovým mankem z první třetiny. „Samozřejmě se nesnažíme prohrávat schválně, abychom pak museli dotahovat, ale takový je v podstatě příběh celé naší sezony. Zkrátka nepanikaříme v žádné fázi zápasu,“ vysvětloval Hertl.