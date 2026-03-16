Tortorellova éra ve Vegas začala vítězně. Chvíli mi trvalo se dostat do tempa, vtipkoval

31. března 14:00David Zlomek
Vegas Golden Knights vsadili na starou školu a hned první noc se jim to vyplatilo. John Tortorella, který v neděli nahradil odvolaného Bruce Cassidyho, oslavil svůj debut na střídačce Rytířů vítězstvím 4:2 nad Vancouverem.
I když vedení klubu sáhlo k vyhazovu strůjce titulu z roku 2023 hlavně kvůli mizerné formě z posledních týdnů, Tortorella před zápasem krotil očekávání ohledně velkých změn. „Přiznejme si to, tahle organizace je opravdu dobrá. Jen bych chtěl, abychom hráli rychleji,“ prohlásil sedmašedesátiletý stratég na tiskové konferenci.
Zdůraznil také, že Cassidy nechal tým v dobrém stavu a že Vegas bylo roky úspěšné, takže není důvod všechno bořit. „Vím, že letos je to trochu boj, ale stále věříme, že najdeme svou cestu,“ dodal Tortorella, který se do NHL vrátil po roční pauze a únorovém olympijském zlatu, kde působil jako asistent u týmu USA.
Samotný zápas v T-Mobile Areně přitom pro domácí nezačal ideálně. Canucks se dostali do vedení, ale Vegas ukázalo vnitřní sílu a dokázalo nepříznivý vývoj otočit. O góly se podělili Rasmus Andersson, Shea Theodore, Reilly Smith a Cole Smith, zatímco Adin Hill v brance předvedl spolehlivý výkon s 22 zákroky. Tortorella si svůj první večer v novém působišti evidentně užíval, i když po utkání s humorem sobě vlastním přiznal, že se nevyhnul začátečnickým chybám.
„Byl jsem trochu mimo formu. Myslím, že polovinu zápasu jsem volal na Nica Dowda jiným jménem a vůbec jsem si to neuvědomoval. Kluci mě v tom nechali vykoupat, určitě mi to pak v šatně dají sežrat,“ smál se Tortorella před novináři. Přiznal také, že se stále učí přezdívky hráčů, což mu trochu komplikovalo vyvolávání formací na led, ale celkově si debut pochvaloval.
Pro Vegas to byla klíčová výhra, která utnula sérii tří porážek v řadě a celkově šest proher z posledních sedmi zápasů. Rytíři se díky dvěma bodům drží na třetím místě Pacifické divize, pouhý bod za Edmontonem, a zdá se, že Tortorellův příchod dodal kabině přesně ten impulz, který manažer Kelly McCrimmon hledal.
Nový trenér, který má smlouvu zatím do konce sezony a play-off, neplánuje žádné revoluce v taktice, ale chce se zaměřit na psychiku a detaily. „Mám několik bodů, které si jako tým projdeme, hlavně co se týče nastavení mysli a drobností. Chci prostě přijít, makat a pomoct týmu nejlepším možným způsobem, abychom se dostali dál,“ uzavřel Tortorella. První krok mu vyšel dokonale a fanoušci ve Vegas už teď s napětím čekají, jakou tvář tým ukáže ve čtvrtek proti Calgary