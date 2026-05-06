Totální rozpad Colorada? Po ostudě může přijít vyhazov kouče i odchod GM

28. května 12:00David Zlomek
Šokující konec sezony pro nejlepší tým základní části NHL nezůstane bez následků. Poté, co Colorado Avalanche v čele s držitelem Presidents' Trophy schytalo ve finále Západní konference tvrdý direkt v podobě porážky 0:4 na zápasy od Vegas Golden Knights, se pod trenérem Jaredem Bednarem pořádně rozkývala židle. Renomovaný hokejový insider Chris Johnston potvrdil, že vedení Lavin bude o osudu úspěšného kouče vážně diskutovat. Kolem situace už krouží Edmonton Oilers.
Vyřazení nejvýše nasazeného týmu v nejkratším možném čase otřáslo celou hokejovou mapou. Colorado sice v základní části nasbíralo úctyhodných 121 bodů, jenže v play-off narazilo na rozjetou mašinu z Vegas. Podle Chrise Johnstona jsou změny v Denveru nevyhnutelné. „Pokud to dopadne tak, jak to momentálně vypadá, v Coloradu nepochybně proběhne debata o trenérovi a myslím, že dojde i k úpravám v samotném kádru,“ naznačil uznávaný novinář bezprostředně po kolapsu favoritů.
Bednar, který dovedl Avalanche v roce 2022 ke Stanley Cupu, tak najednou čelí realitě, že by mohl ztratit práci, kterou zastává už od roku 2016.
Toho si okamžitě všimli v Edmontonu. Oilers mají za sebou rozporuplný ročník, který po brzkém vypadnutí z play-off stál místo hlavního trenéra Krise Knoblaucha. Generální manažer Stan Bowman nyní pod obrovským tlakem veřejnosti i samotného Connora McDavida, jemuž se pomalu zavírá ideální věkové okno pro zisk titulu, hledá ostříleného stratéga. Bednar se svými bohatými zkušenostmi, klidným vystupováním na střídačce a defenzivním cítěním perfektně zapadá do profilu, který Oilers požadují.
Názory expertů i fanoušků v zámoří se nicméně dramaticky rozcházejí. Zatímco někteří novináři prorokují radikální řez a tvrdí, že Colorado Bednara propustí ještě před startem finále Stanley Cupu, jiní volají po zdravém rozumu. Kolem trenéra se utvořila silná skupina zastánců, mezi něž se zařadil i jeho finálový přemožitel John Tortorella.
Zastánci změny naopak argumentují příkladem Vegas, které se probojovalo do finále třikrát se třemi různými kouči. Nový hlas v kabině zkrátka někdy dokáže unaveného favorita znovu nastartovat.
Aby toho nebylo málo, v zámoří se začíná spekulovat také o budoucnosti generálního manažera Avalanche Chrise MacFarlanda. Podle insidera Elliotta Friedmana o jeho služby projevuje vážný zájem Nashville. Pokud by z Denveru odešel jak úspěšný manažer, tak uznávaný trenér, čekal by organizaci Avalanche po letech stability kompletní restart.