Továrna na nuly! Sutterovo Calgary zlomilo novodobý rekord NHL, i díky Vladařovi

Sedm čistých kont za 19 zápasů? Ne, to už rozhodně není náhoda. Proti Plamenům pohořelo v této sezoně už sedmero soupeřů a to ještě za sebou nemáme ani čtvrtinu základní části! To, co sledujeme v podání kanadského klubu, je dílo historických rozměrů. Vždyť od časů, kdy se v NHL může přihrávat ve všech třech pásmech, rozumějte od třicátých let minulého století, slavná soutěž nic takového nezažila!

Zatím poslední střípek do pozoruhodné calgarské mozaiky doplnil Dan Vladař.

Nula s pořadovým číslem 7 jde za ním, to jemu se povedlo zkrotit bostonské Medvědy. Neprůstřelný zůstal už 120 minut v kuse, a zdatně tak sekunduje týmové jedničce Jacobu Markströmovi, s pěti shutouty lídrovi NHL.

Když se Vladaře zámořští novináři ptali, čím to je, že Flames tak často mažou protivníky ze střeleckých listin, nesměle se usmál a prohodil: "Asi byste se měli spíš zeptat našeho brankářského trenéra (Jasona LaBarbery), případně obránců."

Tím klíčovým mužem ovšem je někdo jiný. Ostřílený kouč Darryl Sutter. Všemi mastmi mazaný stratég proslul propracovaným defenzivním systémem, v němž kdysi u Plamenů zářil Miikka Kiprusoff a který Sutterovi vynesl dva Stanley Cupy s LA Kings.

Kdo měl za to, že Calgary březnovým povoláním třiašedesátiletého Kanaďana křísí trenérského dinosaura, nejspíš se teď kaje. NHL sice není ligou pro starý, ale zatím jen na ledové ploše. I takový rutinér jako Sutter má na střídačce co nabídnout.

Flames dosud inkasovali jen 36 gólů, nejméně ze všech klubů Západní konference. Nemít odehráno o tři mače víc než Hurikáni z Caroliny, nejspíš by vévodili závodu o Jennings Trophy. Zajíci se počítají až po honu, Calgary má každopádně báječně našlápnuto.

A jen pro zajímavost, brankáři pod Sutterovým vedením tuto cenu získali už třikrát (Ed Belfour v devadesátém pátém, Kiprusoff v roce 2006 a Jonathan Quick před sedmi lety). Pro dokreslení dodejme, že pokaždé šlo o jiný klub.

V čem spočívá jeho kouzlo? Je mistrem, když přijde na to hájit náskok. V takových chvílích umí sešněrovat obranný korzet tak natěsno, že soupeřovi útočníci sotva lapají po dechu.

Aby tento taktický plán vyústil ve výhru s nulou, je tu jedna nutná, byť nikoliv dostačující podmínka... samozřejmě otevření skóre. A to se Plamenům daří, calgarští hokejisté se jako první ujali vedení hned v 15 zápasech. Nikdo není v NHL v lepší.

Podílí se na tom třeba i Andrew Mangiapane, s 15 góly druhý nejlepší střelec zámořské soutěže (spolu s Alexem Ovečkinem). I jeho příklad ukazuje, že Sutterova precizní defenziva nutně neznamená zaškrcení týmových "brankovodů".

Calgary je podle zaznamenaných tref v NHL páté.

V tuto chvíli mají Flames nakročeno k tomu, aby pokořili novodobý rekord NHL v počtu nul za sezonu. Ten drží Chicago Blackhawks a St. Louis Blues. První zvládli 15 čistých kont v sezoně 1969/70 (všechny udržel Tony Esposito), druzí před devíti lety.

Ač Markström a Vladař shodně velebí spoluhráče (případně trenéra gólmanů) a pochvalují si, že nečelí dorážkám, ve finále jsou to oni, kdo prakticky nedělají chyby a už sedmkrát zůstali stoprocentní. Chytají v pohodě, mají fazonu jako hrom.

Bez nich by Sutterova taktika zůstala jen teorií. Ta se totiž potřebuje kvalitní maskované muže. Belfour, "Kipper" i Quick jimi bezesporu byli, respektive jsou. Markström potvrzuje svou extratřídu, Vladař se ukazuje jako učenlivý žák.

Pokud jim forma vydrží, měli by o nich seriózně uvažovat koučové národních týmů směrem k olympiádě, případně mistrovství světa.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+