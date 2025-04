Trable maskovaného titána. Hellebuyck zase hoří v play-off! Zlepším se, tvrdí

Famózními výkony v základní části koketuje s dějinami NHL, může se zařadit po bok těch největších brankářských person. Connor Hellebuyck od října do března neční nad protivníky pouze svou figurou, ale také hrou. Jenže jakmile přijdou bitvy o Stanley Cup, začne se zdánlivě nepřekonatelný kolos drolit. Masivně... Vždyť minulý rok skončil s (ne)úspěšností zákroků 86, 4 procenta a momentálně je na tom po dvou vystřídání za sebou ještě hůře...

"Má mou stoprocentní důvěru."

Takhle Hellebuycka veřejně podržel kouč Winnipegu Scott Arniel.

Luke Schenn, veterán v defenzívě Jets, zase přispěchal s kritikou obranné činnosti celého mančaftu: "Musíme před ním hrát lépe." A také amerického čahouna podpořil: "Hodně mu věříme."

Jenže ani fakt, který Schenn vypíchl, tedy to, že spoustu gólů padlo z dorážek, přes clonící hráče či po tečích, nedokáže přebít holou skutečnost, že Hellebuyck je už třetí play-off za sebou v úspěšnosti zákroků hluboko pod 90procentní hranicí.

A každou sezonu je na tom hůř a hůř. Aktuální vizitka? 11 inkasovaných branek ze 43 střel!

Kde je ten machr, co se za pár týdnů může zařadit ziskem třetí Veziny k absolutním gólmanským velikánům?

Vždyť od chvíle, kdy se o vítězi hlasuje, ji třikrát získal jen Patrick Roy, Martin Brodeur (čtyřikrát) a Dominik Hašek (šestkrát).

Kde že je? V posledních dvou duelech na střídačce, pokaždé nedochytal. Střídání zažil už i v loňských vyřazovacích bojích. Tohle všechno už musí být nápor na jeho psychiku. Dokonce se objevují hlasy, že do klece pro pátý mač proti St. Louis Blues má jít Eric Comrie.

Hellebuyck alespoň navenek nepanikaří.

Ví, že mu dosavadní průběh série nevyšel, ale je přesvědčený, že chytat nezapomněl. A zamlouvá se mu, jak si jeho mančaft stojí i přes slabší večery, co má rodák z michiganského Commerce za sebou.

"Stav série je 2:2. Jediném, na čem záleží, je vyhrát další zápas. Jestli bude lepší? Budu," říká Hellebuyck.

"Na svém stylu toho příliš měnit nebudu, vím, jak mám chytat, spíš upravím pár detailů," řekl s tím, že své řemeslo studuje extrémně poctivě, jako málokdo na světě.

Ne že by to během jízdy za Presidents' Trophy, při které nastřádal 47 výher a dostal se tak do další exkluzivní společnosti (tolik a více (48) mačů za sezonu vyhráli jen Brodeur, Roberto Luongo, Bernie Parent a Braden Holtby), nebylo vidět.

Ale vyřazovací boje, ty už jsou opakovaně Achillovou patou maskovaného "poloboha".

Ve zbytku sérii má možnost vše odčinit a ukázat kvality, které mu již brzy takřka jistě vynesou třetí Vezinu. Sám se upíná k jedinému, k postupu: "Mám rád naše šance, dvakrát můžeme mít výhodu domácího ledu. Tak k tomu přistupujeme."

