Trable pro Colorado, Landeskoga čeká transplantace! Švéd vynechá další sezonu

Je duší a srdcem ambiciózního kádru zpod Skalistých hor, to on loni přebíral historicky třetí Stanley Cup pro Laviny. Gabriel Landeskog nosí céčko od roku 2012, kdy se stal nejmladším kapitánem v dějinách NHL. Jenže naposledy si dres s všeříkajícím písmenem oblékl kvůli soutěžnímu zápasu právě v onom vítězném finále, po kterém mohly odstartovat bujaré, velkolepé oslavy. Landeskog nezasáhl do ročníku 2022/23 a nezasáhne ani do toho příštího.

Landeskoga čeká už ve středu operace.

A ne jen tak ledajaká, Dr. Brian Cole mu v chicagském Rush University Medical Center provede transplantaci chrupavky v pravém koleni. Rozhodně nejde o zákrok, který podstupují stovky hokejových profesionálů ročně. Ani desítky.

Třicetiletý forvard pak bude mít na programu dlouhé zotavování a náročnou rehabilitaci.

Vyžádá si to kompletní sezonu bez NHL, už druhou za sebou.

Netřeba spekulovat, zda by letos Colorado stačilo na Seattle v prvním kole play-off, kdyby mělo švédského bojovníka k dispozici, nicméně jeho důraz, góly i asistence Avs proti Krakenům chyběly.

Landeskog má smlouvu až do roku 2029 a to na sedm milionů dolarů ročně. Opět bude zapsán na listině dlouhodobě zraněných hráčů, Avalanche budou moci přivést náhradu až do výše uvedené stropové zátěže.

Před tímto play-off se spekulovalo, že by snad mohl do klíčové fáze sezony zasáhnout, jenže to byly plané naděje. V Denveru je v půli dubna uťali a teď dostávají fanoušci populární organizace další facku.

Zároveň nabírá Landeskogova loňská oběť ještě hrdinštějších obrysů, i přes fatální problémy s kolenem odehrál vyřazovací boje a zcela zásadně pomohl k vytouženému hokejovému grálu. Obětoval vlastní zdraví a minimálně dva roky kariéry.

Vskutku heroický počin. Až bláznivý, byť ryze, výsostně kapitánský.

