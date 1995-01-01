Trable pro Montreal. Dva důležití hráči jsou na měsíce mimo hru

15. listopadu 14:00David Zlomek
Montreal se během jediné noci ocitl v situaci, kterou si v rozjeté sezoně nepřál ani v nejhorších obavách. Klub v pátek oznámil, že Alex Newhook je po operaci zlomeného kotníku a čekají ho čtyři měsíce mimo hru. Obránce Kaiden Guhle rovněž podstoupil chirurgický zákrok, tentokrát s absencí na dalších osm až deset týdnů.
Newhookovo zranění přišlo v momentě, kdy patřil k nejviditelnějším útočníkům Canadiens. V Dallasu ještě ve druhé třetině aktivně napadal rozehrávku, když ho Ilja Ljubuškin podrazil a útočník nekontrolovaně narazil do mantinelu. Kotník se mu zkroutil tak nepřirozeně, že už na ledě bylo jasné, že nejde o drobnou nepříjemnost.
Pro tým, který spoléhal na jeho univerzálnost ve všech herních situacích, je to zásadní ztráta. Newhook byl nejen jedním z nejproduktivnějších útočníků, ale také jediným forvardem, jenž pravidelně nastupoval na přesilovce i ve oslabení. Jeho spolupráce s Ivanem Demidovem a Oliverem Kapanenem patřila k nejstabilnějším ofenzivním formacím Montrealu.
Zásah do obrany je ale stejně citelný. Přestože u Guhleho klub původně avizoval zhruba měsíční pauzu, ukázalo se, že problém je výrazně komplikovanější. Obránce, který v prvních třech sezonách prošel už několika delšími absencemi, nyní prodělal operaci v New Yorku a jeho návrat se posouvá o další dva měsíce.
Pro hráče, který je teprve na začátku šestiletého kontraktu s roční hodnotou 5,5 milionu dolarů, jde o další ránu. Zdravotní trable jej provázejí od vstupu do ligy a jeho stabilita zůstává pro Montreal velkou neznámou.
Canadiens okamžitě sáhli po posile z Lavalu: Jared Davidson, s devíti góly v AHL, dostane šanci poprvé v NHL. Vedení zároveň podle informací ze zákulisí znovu zintenzivní průzkum trhu, protože ztráta Newhooka výrazně ovlivňuje plány na nadcházející měsíce.
Obrana se bude muset obejít bez zásahu zvenčí, protože Arber Xhekaj, Jayden Struble a připravený Marc Del Gaizo zatím dokázali zaplnit prostor po Guhleho předchozí absenci. V záloze je i mladý Adam Engström, který v Lavalu ukazuje, že by mohl brzy konkurovat o místo v sestavě.
