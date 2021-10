Trable šampionů. Blesky se krčí u dna

Pro Tampu Bay je to zatím sezona hrůzy. Zraněný Kučerov, nevýrazné výkony a o to horší výsledky. Jistě, Stanley Cup v říjnu nevyhrajete, nicméně cestu do play off si zkomplikovat můžete. Ještě není čas na žádnou paniku, ale zdvižený prst to je. Bleskům naposledy nedalo šanci Buffalo, které jim nadělilo pět gólů.

Pouze dvě výhry, navíc obě po prodloužení. Ba co víc, Tampa Bay letos ani jednou nevedla! V již zmiňovaném zápase proti Sabres přerušila alespoň jednu zlou sérii, a to když se Alex Killorn prosadil v první třetině, což se stalo vůbec poprvé v letošní sezoně.

Sezona je dlouhá, avšak Lightning se teď na pozice play off dívají hodně z dálky.

„Musíme začít sbírat body,“ řekl jasně po další ztrátě trenér Cooper. „Jsme u dna tabulky, musíme to změnit. Stanley Cup sice teď nevyhrajeme, ale musíme se dostat do pozice, která nám k výhře dává šanci. Pokud nezačnete sbírat body hned od začátku, šance na postup se tenčí.“

Cooper moc dobře ví, o čem mluví. Před pěti lety měl jeho tým v půlce prosince vyrovnanou bilanci výher a proher. Sezonu sice zakončil dvaceti výhrami v třiceti zápasech, na play off to však nestačilo. Blesky totiž zaspaly začátek.

Současným problémem jsou mimo jiné kiksy v defenzivě, ale hlavně nevýrazná ofenziva. Takže stránka hry, kterou se Lightning mohli vždycky chlubit.

Není se ale čemu divit. Chybí hlavní motor Kučerov, v létě navíc odešla kompletní třetí lajna nebo Tyler Johnson. Tým se sehrává a je to vidět.

V týmu je však stále například Brayden Point, od kterého se rozhodne čeká víc. V šesti zápasech skóroval dvakrát a přidal jedinou asistenci. V přesilovce zatím bodově mlčí. Na chlup stejnou bilanci má třeba i Ondřej Palát.

A na gólech Tampy je to vidět. Zatím jich vstřelila jenom šestnáct. Hned pět z nich bylo po odvolání gólmana, tři z obyčejné přesilovky. Z toho vychází, že Blesky vstřelily pouze sedm branek za rovnovážného počtu hráčů na ledě. To je nedostatečné.

„Situace moc přehráváme,“ přemítal Cooper. „Proti Buffalu jsme měli 36 střel. To je málo, mělo jich být tak padesát. Pořád si nahráváme, přitom zapomínáme na to, že nejhladovější musíme být u brankoviště. Když budeme dávat góly odtud, pak přijdou i ty krásné po kombinaci.“

Blesky ví, že musí zabrat. Mají před sebou vidinu třetího Stanley Cupu za sebou, což by bylo v éře platových stropů něco nevídaného.

