Tradiční řežba mezi Tampou a Floridou! Pittsburgh přesvědčivě vyhrál v Buffalu

Floridské derby se znovu proměnilo v pořádnou řežbu, kde rozhodčí neměli ani chvilku klidu a museli udělit spoustu trestů. Z vítězství se radovala domácí Tampa, která vyhrála vysoko 6:1.
Těžko byste aktuálně v NHL hledali větší rivalitu, než která panuje mezi Tampou a Floridou. Potvrzením bylo i noční utkání, ve kterém museli rozhodčí rozdat hned 147 trestných minut. Na ledě pak měli výrazně lepší den hráči Lightning, kteří dokráčeli k vysoké výhře 6:1. Debut v NHL si připsal v tomto duelu český obránce Mikuláš Hovorka.
Mírným překvapením skončilo utkání v Buffalu, které tentokrát nedokázalo potvrdit skvělou formu a skončilo bez bodového zisku. Penguins byli na zápas velmi dobře připravení, navíc dvěma vstřelenými góly zazářil debutant Avery Hayes.
Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins
2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky
2. Zucker (McLeod, Byram), 42. T. Thompson (Quinn, Dahlin) – 10. Hayes (Solovjov, McGroarty), 19. Hayes (Mantha, Wotherspoon), 28. Kindel, 56. Novak (Činachov, Malkin), 60. Kindel (Dewar).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 32 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 56:51
Arturs Šilovs (PIT) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:38
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Avery Hayes (PIT) - 2+0
2. Ben Kindel (PIT) - 2+0
3. Tage Thompson (BUF) - 1+0
New Jersey Devils - New York Islanders
1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
39. Hischier (Bratt, Allen) – 27. Cizikas (MacLean, Gatcomb), 57. Horvat, 60. Barzal (Horvat).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 14 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 57:59
Ilja Sorokin (NYI) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 00:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:03
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:44
Tři hvězdy utkání
1. Bo Horvat (NYI) - 1+1
2. Nico Hischier (NJD) - 1+0
3. Ilja Sorokin (NYI) - 23 zákroků
New York Rangers - Carolina Hurricanes
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky
7. Svečnikov, 60. Staal (Ehlers, Blake).
Statistika
Střely na bránu: 16 – 44 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 42 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,7 %, odchytal 59:13
Brandon Bussi (CAR) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:57
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Svečnikov (CAR) - 1+0
2. Brandon Bussi (CAR) - 16 zákroků
3. Jonathan Quick (NYR) - 42 zákroků
Philadelphia Flyers - Ottawa Senators
1:2pp. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
59. Drysdale (Brink, Zegras) – 30. Cousins (Pinto, Amadio), 61. Stützle (B. Tkachuk).
Statistika
Střely na bránu: 16 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
James Reimer (OTT) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:47
Dan Vladař (PHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:43
Česká a slovenská stopa
Dan Vladař (PHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:43
Tři hvězdy utkání
1. Tim Stützle (OTT) - 1+0
2. Dan Vladař (PHI) – 25 zákroků
3. Thomas Chabot (OTT) - 0+0
Washington Capitals - Nashville Predators
4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
5. Wilson (Dubois, Chychrun), 13. Dubois (D. Strome, Carlson), 29. Chychrun, 54. Chychrun (D. Strome, Ovečkin) – 38. Marchessault (Haula, Wilsby), 42. McCarron (C. Smith, Wilsby).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 29 | Přesilová hra: 2/6 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:16
Justus Annunen (NSH) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 56:41
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57
Tři hvězdy utkání
1. Jakob Chychrun (WSH) - 2+1
2. Logan Thompson (WSH) - 27 zákroků
3. Pierre-Luc Dubois (WSH) - 1+1
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers
6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky
3. Hagel (Hedman), 14. Girgensons (Holmberg, Gourde), 22. Guentzel (D. Raddysh, Kučerov), 38. Černák (McDonagh, James), 47. Holmberg (Goncalves, Bjorkstrand), 56. Bjorkstrand – 50. Samoskevich (J. Boqvist, Lundell).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 1/6 | Trestné minuty: 81 – 66
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:56
Daniil Tarasov (FLA) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 45:59
Sergej Bobrovskij (FLA) – 2 zákroků, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 13:51
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:13
Mikuláš Hovorka (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:27
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Vasilevskij (TBL) – 33 zákroků
2. Pontus Holmberg (TBL) – 1+1
3. Brandon Hagel (TBL) – 1+0
Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings
4:1 (4:1, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky
9. Eichel (Stone, Barbašov), 12. Stone (Barbašov, Eichel), 14. Dorofejev (Stone, Hertl), 14. Marner (Dorofejev) – 16. T. Moore (Armia, Kopitar).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 0/5 | Trestné minuty: 15 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 59:57
Anton Forsberg (LAK) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:36
Tři hvězdy utkání
1. Mark Stone (VGK) – 1+2
2. Adin Hill (VGK) – 32 zákroků
3. Jack Eichel (VGK) – 1+1
