Trapas, hodnotil Slafkovský své výkony. Pak ukázal bitkou i osmi hity novou tvář

Pauza pro 4 Nations Face-off dala Juraji Slafkovskému spoustu prostoru pro přemýšlení. Co by měl dělat jinak, aby zvrátil neveselý průběh sezony? Na co přišel, ukázal borec, co se hokejově rozvíjel třeba i v Hradci Králové, hned o víkendu. V kanadském duelu s Ottawou slovenská draftová jednička rozdala rekordních osm hitů. Zahodila rukavice. A také předvedla, co umí odjakživa. Rozsvítit červené světlo.

Byl to Slafkovského večer, po zásluze právě on vyfasoval v montrealské kabině cenu pro nejlepšího hráče Canadiens.

Když mu Josh Anderson brýle předával, s úsměvem mluvil o “našem novém power forvardovi”. Jistě, byla v tom lehká nadsázka. Ale také kus pravdy.

Slafkovský by totiž rád víc využíval svou statnou figuru, navíc je povahou svérázný nebojsa. Skutečně plánuje si do svého repertoáru vypůjčit aspekty ze hry ryzích silových útočníků.

Počítat ho mezi ně po jediném mači? To by bylo uspěchané, nicméně stále teprve dvacetiletý Slovák o svém důrazném a energickém vystoupení povídá: “Chci, aby tohle byl můj standard.”

Povedenou partii potřeboval jako sůl, vždyť oproti minulému ročníku vyklidil pozice a těžko o něm šlo psát jinak než jako o jednom z těch nejvýraznějších zklamání.

Dobře si je toho vědom: “Tahle sezona je v mém podání trapas. Poté, co jsem finišoval 30 body ve 30 utkáních jsem najednou vypadal na ledě jako junior a nepředváděl vůbec nic.”

Zlomit její vývoj se pokusil rázně.

Osm hitů? To je ohromující porce a jeho osobák.

Zahození rukavic? Od něj spíše raritní záležitost, nicméně potyčkou s Ridleym Craigem nabudil mančaft a takový Arber Xhekaj, známý ranař, málem zlomil hůl, jako usilovně mlátil o led na Slafkovského počest.

Byl ho plný led, pětkrát poslal puk až na branku, jedna z jeho střel, přísná dělovka. byla gólová. Z přesného zásahu se radoval podeváté v sezoně.

„Měl jsem jasno, že musím něco změnit,” říkal Slafkovský. „Takhle chci hrát pokaždé. Teď je na mně, abych to skutečně zopakoval.”

Košický rodák chce zatočit s kolísavou formou, rád by si vydobyl i minimálně stejný prostor na ledě jako v ročníku 2023/24. Teď hraje o minutu méně. Jestli se mu na výtečný výkon při výhře 5:2 nad Senátory povede navázat, vytížení poroste.

