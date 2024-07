Trapas vedení Rangers! Výměna Trouby je mimo hru

U koho je v NY Rangers jasno, že se na podzim objeví na tréninkovém kempu, to je obránce Jacob Trouba. Ten, který měl jít na draftu bez debat do Detroitu. Vše se ale pokazilo a vedení Blueshirts je nyní za hlupáky.

Situace kolem jeho klauzule o nevyměnitelnosti, zájmem Detroitu a jeho partnerkou zašla do takové míry, že o ní informovala i nesportovní média ve Spojených státech.

Co tedy bude dál? Vykoupení ze smlouvy je nepravděpodobné, výměna je také ze hry. V platnost totiž vstoupila zmiňovaná klauzule, která čítá patnáct týmů, kam Trouba nesmí být vyměněn.

A pokud by se partner pro trejd našel, museli by Rangers hledat náhradu, což v již přebraném trhu není nic lehkého. Chris Drury, generální manažer týmu, tak musí sklopit uši a uznat chybu.

Údajně to také udělal přímo v rozhovoru s Troubou. Ten se podle portálu The Athletic snažil vše pochopit, a nakonec to také zkousnul, ukázal, že kapitánem skutečně není náhodou.

Co ale není letos, může být za rok. Proč?

Nedá se čekat, že by se Troubovy výkony během sezony zlepšily tak diametrálně, že by si najednou trenérský štáb i vedení bylo jisto o jeho setrvání.

Do celé situace pak vstupuje další faktor. Všichni ví, co se bude dít. Budou potřeba nové kontrakty pro tři hvězdy – Igora Šesťorkina, K’Andreho Millera a Alexise Lafreniera. Zatímco Šesťorkin má ambice stát se nejlépe placeným gólmanem ligy, dva mladíci už si své odkroutili a budou chtít zaplatit.

Trouba bude mít za rok jen sezonu do konce smlouvy, což se s jeho platem osmi milionů dolarů ročně bude potenciálním zájemcům kousat o něco lépe.

A hlavně, jeho paní Kelly bude mít tou dobou hotovou praxi v jedné z newyorských nemocnic. Stěhování by tak nemělo nic bránit.

