Trápení? Pastrňák odhalil letní problémy

Hvězda Bostonu Bruins David Pastrňák přiznal, že není zcela spokojený s tím, jak se mu daří na začátku sezony. Co naplat, že produkuje téměř bod na zápas. Havířovský odchovanec čeká sám od sebe víc.

I když Pastrňák vede Bruins v bodování se šesti góly a osmi asistencemi (celkem 14 bodů), naznačil, že by měl dělat víc, aby pomohl týmu k vítězstvím. Možnou příčinou jeho nespokojenosti je zranění, které utrpěl během letní pauzy. Tuto informaci přinesla česká verze nhl.com.

„V létě jsem byl měsíc a půl zraněný,“ uvedl Pastrňák. „Ani ne tak fyzicky, protože pak ještě bylo hodně času, ale problém to byl hlavně mentálně. Protože v létě se běžně připravuju na sezonu a takhle dlouho jsem ještě zraněný nebyl.“

Pastrňák se otevřel i ohledně toho, jak náročné pro něj bylo udržet se psychicky v pohodě během nucené přestávky. „Je to těžké, když nemůžete měsíc a půl nic dělat. Ale s každým zápasem se cítím lépe a lépe,“ dodal Pastrňák.

I když přesně nespecifikoval, jaké zranění ho trápilo, po mistrovství světa se v Česku objevily zprávy o tom, že prodělal určité zdravotní potíže, jak poznamenal Scott McLaughlin z WEEI.

„Měl jsem pár pohmožděnin a drobných zranění během léta, takže jsem musel na nějaký čas vysadit,“ sdělil Pastrňák McLaughlinovi během tréninkového kempu. „Ale v určitém smyslu to přišlo i v dobrý moment, bylo to v době mé svatby a všech těch věcí, takže to vlastně vyšlo docela dobře. Samozřejmě to nebylo ideální, ale teď jsem zpět na 100 % a jsem rád, že už je to za mnou.“

V sobotním zápase s Ottawou Senators, kdy Bruins prohráli v prodloužení, si Pastrňák připsal asistenci na třetí gól Pavla Zachy v sezóně.

Pastrňák byl ale zároveň k výkonu svého týmu kritický, když se ostře vyjádřil k neúspěšnému závěru zápasu, kdy Bruins během posledních 24 minut nezaznamenali jedinou střelu. „Ve třetí třetině to byl vyrovnaný hokej,“ řekl Pastrňák. „Ve třetí třetině jsme neměli v podstatě nic. Prostě jen jezdíte po ledě nahoru a dolů, místo abyste se snažili udržet puk a dostat ho před branku.“

