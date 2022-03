Trápící se Sabres čeká rozjeté Toronto, tabulkoví sousedé Stars a Kings proti sobě

Noc ze středy na čtvrtek sice nebude tak zápasově bohatá jako ta předchozí, nicméně i dnes se mají fanoušci kanadsko-americké NHL na co těšit. Hrát se bude na čtyřech stadionech, přičemž úvodní buly prvních dvou utkání bude vhozeno přibližně hodinu a půl po půlnoci.

Jezdci z New Yorku v poslední době utržili dvě porážky, což se budou snažit odčinit na domácí půdě. Nečeká je však lehký soupeř, když do Madison Square Garden přijedou Bluesmani, kteří v tuto chvíli okupují třetí místo v Západní konferenci. St. Louis navíc přijede v dobré formě, když si tento tým bude moci připsat páté vítězství v řadě. Hostům výborně funguje především ofenzíva, když svěřenci Craiga Berubeho vstřelili v posledních čtyřech duelech pokaždé minimálně čtyři branky.

Hokejisté Maple Leafs jsou v poslední době pořádně v ráži. Do obrany to sice nefunguje svěřencům Sheldona Keefa ideálně, nicméně ofenzivní síla mužstva se v posledních dnech naplno ukázala. Nejprve deset branek obdržel Detroit a o zápas později Toronto nadělilo oproti poslednímu zápasu poloviční příděl také hráčům Capitals. Mitchell Marner si v posledních třech duelech připsal 10 kanadských bodů za bilanci 4+6. Spolupráce s Austonem Matthewsem a Michaelem Buntingem těmto třem v poslední době náramně svědčí.

Na opačné straně budou stát hokejisté Buffala, kteří už v podstatě ani neživí naději na play off. Sabres se nacházejí na předposlední příčce Východní konference a dnes v noci na kanadské půdě mohou prohrát posedmé v řadě.

V poslední době výborně hrající Los Angeles v minulém zápase tvrdě dopadlo na zem, když hokejisté Kings obdrželi sedmigólový příděl od svěřenců Bruce Cassidyho. V závěru února však u týmu z Kalifornie převažovaly výhry, což znamenalo vyšvihnutí v tabulce až na pátou pozici v rámci Západní konference. Dnes je čeká duel v Texasu, kde je vyzve domácí Dallas. Ten se nachází dva body pod hranicí play off.

Poslední úvodní buly bude vhozeno v Seattlu, kde si to proti Krakenům přijedou rozdat Predátoři z Nashvillu. Forma není ideální ani u jednoho z těchto týmů, nicméně více by potřebovali zabrat hosté, kteří jsou v tuto chvíli těsně nad hranou play off. Seattle do letošních bojů o Stanley Cup zřejmě nepromluví.

Kompletní program:

01:30 New York Rangers – St. Louis Blues

01:30 Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres

02:30 Dallas Stars – Los Angeles Kings

04:00 Seattle Kraken – Nashville Predators

