Třaskavé výroky otce vynechané hvězdičky. Zmínil i Kanadu, Marchand má jasný vzkaz

8. září 21:30Tomáš Zatloukal
Lane Hutson nebyl pozván do předolympijského kempu USA. Téma, který už nějaký ten pátek rezonuje hokejovým éterem. A že by debaty měly ustat? Vhledem e větám, které zazněly od otce tahouna montrealských Canadiens ve fanouškovském podcastu Rescrutes Habcast, to nejspíše nedopadne. Naopak, polemiky zesílí. Se svým názorem už přispěchal i Brad Marchand, prostořeká hvězda Panterů z Floridy. Ne na Hutsona juniora, ale seniora.
Rob Hutson se toho nebál.
Opřel se do generálního manažera amerického výběru Billa Guerina: "Co si myslel? Naše rodina dlouhodobě ukazuje velkou ochotu reprezentovat, oddanost nároďáku Spojených států. Nevím, co se mu honilo hlavou... Neznám ho, stejně jako on evidentně nezná Lanea."
Nemluvil jen o něm, ale také o svých synech obecně, reprezentační "povinnosti" už má za sebou i Cole, devatenáctiletý talent loni draftovaný washingtonskými Caps.
Hutsona, někdejšího forvarda, co dělal kapitána na chicagské univerzitě, nadzvedla spekulace, že měl být Lane opomenut i kvůli tomu, že nejel po rekordní nováčkovské sezoně na mistrovství světa.
Guerin by nicméně i tak nejspíše upřednostnil v konečné nominaci pro milánské hry zkušenější, urostlejší, případně ještě věhlasnější beky. Výběr má skutečně epický. Mezi šestnáct obránců pozvaných do kempu se ovšem Lane vejít nepochybně mohl...
Vždyť jen Zach Werenski a Quinn Hughes udělali v minulém ročníku NHL víc bodů (66). Byť, jistě, produktivita není vše.
"Lidé ne vždy dělají dobrá rozhodnutí. A my žel musíme žít s tím, jak danou situaci vidí svýma očima. Nemusíme s takovým verdiktem nutně souhlasit. A Lane ho použije jako extra motivaci," říká svém potomkovi Rob.
Ve zmíněném podcastu promluvil i na téma změny národních barev. "Všichni moji kluci mají i kanadské občanství. Neříkám, že je to teď na stole, ale kdo ví, co se stane do budoucna. Vzpomeňte si na Bretta Hulla. Jak vyměnil Kanadu za USA. Ta možnost tu je."
A pokračoval: "Lane má luxusní možnost volby." Jeho úvaha rozjela diskuzi na téma, zda-li by se náhodou nedostal Huston do kanadské repre už pro tuto olympiádu.
Konkurence je u kolébky hokeje silná, ale přece jen nižší než u druhého ze zámořských gigantů.
Mnozí zároveň nabrali dojem, že pro rodící se star není veřejné vystupování jejího otce zrovna tím nejlepším PR. Že to může spíše uškodit než pomoct. S pohotovou glosou přispěchal Marchand: "Srovnejte někdo toho chlapa do latě."
