Trejd k narozeninám? Jiříčkův odchod je blízko, Columbus zájemcům ustupuje

Nejlepší bek juniorského šampionátu v roce 2023. Šestka draftu NHL o rok dříve. A také nespokojený borec s odlišným názorem na hokej, který předvádí, než mají Modrokabátníci z Columbusu. Toť David Jiříček. Přeje si výměnu. A ke svým čtvrtečním 21. narozeninám se možná kýženého dárku dočká, stěhování do jiného klubu má být otázkou nejbližších hodin.

Vše vypadalo zprvu snově.

V létě 2022 jako první hokejista z tehdejší volenky talentu podepsal smlouvu. Předběhl i celkovou jedničku – slovenského šutéra Juraje Slafkovského.¨

Jenže pak už to šlo spíše z kopce nežli raketově vzhůru. Jiříček v premiérové sezoně stihl mezi elitou jen čtyři starty, v té další si pak kvůli slabému vytížení, vysedávání na tribuně a dalšímu odeslání na farmu pustil pusu na špacír.

„V NHL jsem hrál dobrý hokej," řekl tehdy Jiříček pro The Athletic. "Jsem hráčem pro tuhle ligu. To je můj názor – měl bych v ní být.“

„Vidím kluky, co byli draftovaní se mnou, jako jsou Šimon Nemec a Kevin Korchinski, kteří dostávají šanci i v přesilovkách a hrají spoustu minut. Chtěl bych mít stejnou roli,” povzdechl si.

Jeho akciím v očích Blue Jackets to jistě neprospělo.

Ale mezi ním a Columbusem to skřípalo ještě před zveřejněním rozhovoru (leden 2024).

„Řekli mi, že v posledním zápase jsem nebyl dost dobrý. Odvětil jsem, že je to jejich názor a že si myslím něco jiného. Pak jsem skončil mimo sestavu, následně v AHL,” popsal dění kolem své persony.

Že by byl náfuka? Kdepak, spíš mluví stylem “co na srdci, to na jazyku”, nepatří mezi hokejové diplomaty.

Lépe ilustruje jeho náturu jiná situace. Mohl se v květnu urazit, když ho Modrokabátníci nepustili na domácí světový šampionát, on místo toho exceloval v bojích o Calder Cup.

Jenže ani tím klub z Ohia nepřesvědčil.

V aktuálním ročníku nastoupil v NHL jen šestkrát, navíc s průměrným časem připomínajícím minutáž bouráka ze čtvrté brázdy (11:12). Zůstal přehlížený i přes marodku, naopak se mu ještě zvedla konkurence příchodem Danteho Fabbra.

Slyšel kritiku od kouče Davea Evansona i GM Dona Waddella, ostatně analytikové vyzdvihli z jeho hry pouze rozehrávku.

Je na něm deka, kouše pocit křivdy, ztratil víru, že by to Modrokabátníků mohlo klapat. Na hře se to samozřejmě odrazilo.

V novém prostředí by to třeba vypadalo jinak. Umí toho spoustu, jen konečně to přenést na led, nabrat sebevědomí a ukázat, že na elitní úroveň už opravdu má.

Nebo po férové šanci alespoň zjistit, na čem zamakat, trpělivě pilovat detaily, podle rozumného planu herně růst, vždyť zadáci dozrávají později. Krok zpátky udělal nedávno Nemec, NHL si ale před tím vyzkoušel dosyta.

A tak Jiříček zatoužil po trejdu. Waddell mu po štěstí šlapat nechce. Už minulý týden pronesl: „Nasloucháme každé nabídce.”

.

Nyní dokonce prý ustupuje ze zamýšleného planu získat za Jiříčka podobně starého a slibného hokejistu. Nově přijme i protihodnotu postavenou na draftových výběrech, což by mělo vrátit do hry Edmonton.

I Vancouver?

Zájemců je podle Chrise Johnstona z TSN i Franka Seravilliho z DailyFaceoff vícero, včetně Minnesoty, Philadelphie, Buffala či Pittsburghu, dohoda s některým z nich v očích dalšího respektovaného webu Sportsnet prakticky na spadnutí.

Oslaví Jiříček narozeniny už v novém dresu?

Share on Google+