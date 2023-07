Trejd mě překvapil, přiznal Duclair. V San Jose mu pomůže exparťák Thornton

Anthony Duclair byl letos na jaře velmi důležitou součástí nakonec stříbrného tažení Panterů z Floridy. Jen pár týdnů po skončení finálové série se dozvěděl o své výměně do San Jose. Opačným směrem putovalo páté kolo draftu 2025 spolu s útočníkem Stevenem Lorentzem.

Téměř celé play off odehrál Duclair po boku floridského kapitána Aleksandera Barkova a šikovného křídelníka Cartera Verhaegheho. Ve dvaceti zápasech ve vyřazovací části nastřádal 4 branky a 7 asistencí.

Přesně po třech letech se ale s Pantery rozloučil. V NHL vyzkouší po Rangers, Arizoně, Chicagu, Columbusu, Ottawě a právě Floridě své sedmé angažmá. V sedmadvaceti letech se jedná o velice slušnou sbírku dresů.

Ani v San Jose by však úplně dlouho vydržet nemusel. Příští léto totiž Duclairovi končí smlouva, která mu ročně přináší tři miliony dolarů. Vzhledem k pravděpodobnému navýšení platového stropu se rozhodně nepředpokládá, že by znovu podepsal dříve než před koncem další sezony. Pokud bude San Jose od play off opět hodně daleko, je možné, že jej Žraloci na konci přestupní uzávěrky vymění do lepšího mužstva.

To jsou však v tuto chvíli pouze spekulace. Organizace Sharks dává své nové posile veškerou důvěru, plánuje ji nasazovat v elitních dvou formacích. Po Tomáši Hertlovi, Loganu Coutureovi či Williamu Eklundovi mají v San Jose dalšího útočníka, od kterého se očekává přísun kanadských bodů.

„Přichází někdo, kdo v posledních sezonách pravidelně střílel branky. Ukázal, že s dobrými spoluhráči umí hrát skvělý hokej, což od něj očekáváme i tady,“ řekl k Duclairově příchodu generální manažer San Jose Mike Grier.

Právě s Grierem mluvil Duclair hned po svém přesunu. Kanadský útočník sice přiznal, že z výměny byl lehce zaskočen, rozhovor s novým šéfem jej ale ujistil, že se v sestavě Žraloků bude cítit komfortně.

„Za příležitost v San Jose jsem rád. Máme tady několik kvalitních a mladých útočníků, kteří mohou být hvězdami. Těším se, až se se všemi spoluhráči potkám,“ prohlásil Duclair.

Jaké cíle si novic na soupisce Sharks před ročníkem 2023/24 dává? „Hlavně chci být zdravý, protože v loňské základní části jsem si protrpěl své. Samozřejmě se chci dostat do play off, ale pro nejbližší dobu mám v hlavě jen tréninkový kemp,“ doplnil.

S aklimatizací mu má pomoct legendární Joe Thornton. Dlouholetý kapitán San Jose sice svou hráčskou kariéru ještě oficiálně neuzavřel, od loňského roku ale nikde nehrál a rozhodně se nepředpokládá, že by se měl ve svých čtyřiačtyřiceti letech vracet.

Ačkoliv v organizaci Sharks žádnou oficiální funkci nemá, v uplynulé sezoně se často scházel s manažerem Grierem.

A pokud zůstane blízko u týmu i nadále, určitě Anthonymu Duclairovi pomůže. Oba se totiž v sezoně 2021/2022 potkali na Floridě a společně jí pomohli vybojovat trofej pro nejlepší tým základní části.

„Jumbo Joe mi San Jose pořád jen chválil, říkal, jak moc to tady miloval. Je to skvělé místo na hraní, takže se hodně těším,“ uzavřel Duclair.

