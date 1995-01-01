NHL.cz na Facebooku

Trejd mezi Blues a Devils. Do New Jersey zamířil Nick Bjugstad. Přijdou i další změny?

5. února 11:22

Vladimír Vykoukal

Těsně před uzavřením soupisek před olympiádou se na výměně dohodly New Jersey Devils a St. Louis Blues. K Ďáblům zamířil zkušený centr Nick Bjugstad, na druhou stranu putuje další útočník Thomas Bordeleau a podmíněné čtvrté kolo draftu. Ale tohle může být jen začátek výprodeje v St. Louis…

Blues se v letošní sezoně zatím vůbec nedaří. Jsou na předposlední příčce Západní konference a šance na play-off mají mizivé. Dá se tedy předpokládat, že před uzávěrkou přestupů budou prodávat. V přestupových spekulacích se objevují jejich největší opory – stěhovat by se mohli útočníci Robert Thomas, Jordan Kyrou nebo obránci Colton Parayko a Justin Faulk. K mání by mohl být i gólman Jordan Binnington.

V případě Nicka Bjugstada se o tak velkou ztrátu nejedná. U Blues letos nastupoval v třetí nebo čtvrté formaci a nasbíral jen sedm kanadských bodů. Je ale ceněn za svou práci na obou koncích hřiště. Mimochodem, pro zkušeného forvarda bude New Jersey už sedmým klubem, kde v posledních osmi letech působil.

Podobnou roli v “bottom 6” by Bjugstad měl plnit i u Devils. Nutno však dodat, že ani jim se v letošní sezoně nedaří, a jejich šance na play-off stále klesají. Na Bjugstada mohou využít uvolněné finance po trejdu Ondřeje Paláta. Což o to, zkušený útočník s defenzivními schopnostmi se jim určitě může hodit, ale bude to stačit? V New Jersey se určitě dají očekávat větší změny. Ať už před letošní uzávěrkou přestupů, nebo před příští sezónou…

Zajímavě bude sledovat i vývoj Thomase bordeleaua, který v rámci této výměny posílí Blues. Mladý útočník byl v roce 2020 draftován San Jose Sharks v druhém kole a v jejich dresu zasáhl do 44 zápasů v NHL, v nichž zaznamenal 18 kanadských bodů. Stabilní místo v jejich sestavě si ale nevybojoval, u Devils si pak v NHL vůbec nezahrál. V St. Louis by k tomu teoreticky mohl mít blíž.

