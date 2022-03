Trejd mezi rivaly! Sakic opět úřaduje, do Colorada přivádí Němce se slavným jménem

Laviny šturmují za Stanley Cupem a ke stříbrné trofeji jim má pomoct i Nico Sturm. Německého forvarda přivedl generální manažer Joe Sakic z kabiny divizního rivala, s nímž svedlo Colorado v play-off nejednu vypjatou bitvu. Z Minnesoty. Wild si za Sturma vyžádali kanadského útočníka Tysona Josta. Podobně produktivního a mladšího plejera. Co tedy bylo Sakicovou motivací, proč stál o Sturmův příchod pod Skalisté hory?

Sturm.

To příjmení je pro fanoušky NHL dobře známé. Vždyť Marco Sturm odehrál mezi elitou přes 900 zápasů a vystřídal šest klubů. Svého času patřil k nejvýraznějším tvářím San Jose a Bostonu.

Nica s ním žádné příbuzenské vazby nepojí, přesto pochází z hokejové rodiny. Ledová hra učarovala i jeho sourozencům Timovi s Dennisem. Coby prostřední z bratrského tria to dotáhl nejdál. Suverénně.

V Minnesotě odehrál 111 mačů, nastřádal 36 bodů. Divočina by se nejspíš všestranného borce nevzdávala, kdyby Sturmovi nekončila smlouva (na 725 000 dolarů) a on by v létě nemohl odejít bez náhrady.

Sakic si od Sturma slibuje, že Avs pomůže při oslabeních a také na vhazování. "Je to velký, silný hráč, jehož předností je defenzíva. Navíc umí zahrozit směrem dopředu," míní uznávaný GM.

Sturmův příchod byl pochopitelně motivovaný také platovým stropem, čtyřiadvacetiletý Jost má totiž kontrakt na dva miliony dolarů.

Ze Sakicových čerstvých výměn je každopádně znát snaha dodat Coloradu před play-off důraz. Do Denveru zamířili dva pořízci, jejichž hra jednoduše bolí. Nejprve Josh Manson, teď Sturm.

Ten v této sezoně odehrál 53 zápasů a ač průměrně odbruslil jen 11 minut za večer, stihl nasázet devět gólů, zapsat osm asistencí a rozdat 61 hitů. Minnesota měla více hráčů jeho ražení, a tak jeho trejd nebolí.

Koho za něj Wild získali? Jost má pověst tvořivého centra, jemuž se ale nedaří naplnit potenciál.

V ročníku 2021/2022 zvládl za 59 duelů 14 bodů a byl zralý na změnu prostředí. Vždyť z posledních 25 partií vytěžil jen branku a dvě přihrávky. Skvělý bruslař přitom byl před šesti lety první coloradskou volbou v draftu.

Je o 11 centimetrů menší a o 15 kilogramů lehčí než Sturm, místo svalů přináší kreativitu. Třeba mu Minnesota, kde narazí na hračičky Kirilla Kaprizova či Matse Zuccarella, sedne. Sám tomu věří.

Stejně jako generální manažer Bill Guerin.

"Myslím si, že tahle výměna je výhrou pro obě strany. Jak Nico, tak Tyson potřebovali novou výzvu, jiné kulisy. Věříme, že u nás má Tyson větší šanci na to, aby se stal hráčem, jakým vždycky chtěl být," míní.

Jost by měl ve Twin Cities debutovat už v noci na čtvrtek.

